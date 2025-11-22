Más Información

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Reggaetón en estado puro: el Flow Fest convierte el Autódromo en su catedral con Lunay, Fuentes Prod y El Malilla

Reggaetón en estado puro: el Flow Fest convierte el Autódromo en su catedral con Lunay, Fuentes Prod y El Malilla

Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales

Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales

Monterrey, Nuevo León. - Al menos 300 mil pesos en efectivo, fue el monto del que se apoderaron delincuentes que a dos medios de comunicación, en .

La Fiscalía General de Justicia confirmó que los medios afectados están ubicados en el municipio de Monterrey, uno en la zona centro y otro en la .

Fuentes indicaron que, en ambos casos, los presuntos delincuentes, a través de comunicación vía telefónica, pidieron a los guardias de ambas empresas a buscar efectivo y entregarlo.

Lee también:

Las autoridades no precisaron si el dinero se entregó en el medio de comunicación o alguna zona aledaña.

Se informó que en el primer medio, ubicado en el centro de Monterrey, los presuntos extorsionadores se apoderaron de 85 mil pesos y en el segundo medio informativo, en la colonia Nuevo Repueblo, se llevaron más de 200 mil.

La Fiscalía Estatal investiga los hechos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]