Monterrey, Nuevo León. - Al menos 300 mil pesos en efectivo, fue el monto del que se apoderaron delincuentes que extorsionaron a dos medios de comunicación, en Monterrey.
La Fiscalía General de Justicia confirmó que los medios afectados están ubicados en el municipio de Monterrey, uno en la zona centro y otro en la colonia Nuevo Repueblo.
Fuentes indicaron que, en ambos casos, los presuntos delincuentes, a través de comunicación vía telefónica, pidieron a los guardias de ambas empresas a buscar efectivo y entregarlo.
Las autoridades no precisaron si el dinero se entregó en el medio de comunicación o alguna zona aledaña.
Se informó que en el primer medio, ubicado en el centro de Monterrey, los presuntos extorsionadores se apoderaron de 85 mil pesos y en el segundo medio informativo, en la colonia Nuevo Repueblo, se llevaron más de 200 mil.
La Fiscalía Estatal investiga los hechos.
