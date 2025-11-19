Más Información
Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch
"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia
Monterrey, Nuevo León.- Mientras realizaban labores de investigación, ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, fueron interceptados y baleados por un grupo criminal, en la Autopista a Reynosa, en Nuevo León.
La persecución y balacera se reportó a la altura del municipio de China a la altura del Rancho Ébanos.
Personal de la Fiscalía General de Justicia informó que los uniformados realizaban trabajos de investigación cuando fueron impactados por un vehículo.
Lee también Empresa avícola viola orden de clausura de Profepa en zona arqueológica, denuncia Consejo Comunitario de Kinchil, Yucatán
Después de que los presuntos delincuentes chocaron la unidad oficial, dispararon contra los uniformados.
Durante la balacera no se reportaron personas lesionadas ni detenidas.
Al sitio arribó en apoyo personal de la Fuerza Civil y del Ejército Mexicano.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]