Monterrey, Nuevo León.- Mientras realizaban labores de investigación, ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, fueron interceptados y , en la Autopista a Reynosa, en Nuevo León.

La persecución y balacera se reportó a la altura del municipio de China a la altura del Rancho Ébanos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia informó que los uniformados realizaban trabajos de investigación cuando fueron impactados por un vehículo.

Después de que los presuntos delincuentes chocaron la unidad oficial, dispararon contra los uniformados.

Durante la balacera no se reportaron ni detenidas.

Al sitio arribó en apoyo personal de la Fuerza Civil y del Ejército Mexicano.

