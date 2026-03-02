Monterrey, Nuevo León.- El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú presentaron la segunda alineación de “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, con la cual se busca proyectar al Estado como un referente global e impulsar su transformación con Mejora Urbana, económica y social con ayuda de empresas de Nuevo León.

El Mandatario estatal destacó la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada y subrayó que el desarrollo del estado no es resultado de esfuerzos aislados, sino gracias a que se forjó una industria fuerte, una sociedad trabajadora y un gobierno proempresa.

"Hace 2 años nos propusimos llegar muy fuertes al Mundial, ser primer lugar en todo, tener un estado seguro, tener un estado con agua, tener un estado punta de lanza, primer lugar en empleo, primer lugar en todos los índices.

"Y yo estoy seguro que hoy Nuevo León manda un mensaje muy poderoso, aquí no está la IP y el gobierno confrontados. Nosotros no creemos que el poder económico deba estar distanciado del poder político. Hoy estamos mostrando a México que hay empresarios que además de pagar impuestos, que además de dar empleo sin estar obligados dicen, "Gober, ¿en qué más ayudo?" Y por eso creamos Ponte Nuevo. Sacar la mejor versión de nosotros, cada uno en su trinchera para aportar a tener el mejor Nuevo León posible", señaló el Gobernador de Nuevo León.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú agradeció a las empresas por sumarse a la iniciativa y aseguró que su apoyo ayudará a potencializar los esfuerzos y el trabajo que se tiene en el Estado en los próximos 100 días rumbo al Mundial y se convierte en fuerza colectiva que ya transforma el estado.

"La semana pasada presentamos la primera alineación de Ponte Nuevo, empresas que creyeron en este proyecto desde el inicio. Hoy más empresas están poniendo la camiseta para poner nuevo a Nuevo León. Y esto demuestra algo muy claro, cuando las y los neoloneses nos unimos, Nuevo León ya va ganando. Gracias a cada una de estas empresas por tomar esta oportunidad en sus manos, trabajar hombro a hombro con el gobierno de Nuevo León y construir juntos un legado para nuestro estado.

Foto: Gobierno de Nuevo León

"Hoy son 21 empresas las que deciden entrar a la cancha y hacer equipo por Nuevo León. Lo que une a cada una de estas empresas no es el giro ni el tamaño ni la industria a la que pertenecen. Lo que los une es la decisión de jugar en un mismo equipo, de asumir corresponsabilidad, de entender que el desarrollo económico debe de ir acompañado del desarrollo de Nuevo León. Cada empresa que se suma lo hace con acciones que van a notar en la vida cotidiana de las y los neoloneses", señaló Rodríguez Cantú.

La segunda alineación de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" está conformada por

BRX Recycling que participará con maquinaria y jornadas de voluntariado para fortalecer labores de recuperación de espacios; COMEX quien realizará una intervención integral de pintura y restauración en el Parque Niños Héroes.

GRAFTECH que facilitará 5 hectáreas de instalaciones deportivas, apoyará en el Mundial de Barrios y en la iniciativa “Senderos mundialistas”, HEINEKEN con la plantación de 1,000 árboles para arborización, campañas de consumo responsable dirigidas a meseros y jóvenes, así como la donación de 15 contenedores a SIMEPRODE.

HYUNDAI contribuirá con voluntariado y material para las intervenciones comunitarias; KIA rehabilitará un gran parque en Pesquería y una cancha deportiva, además de impulsar activaciones, jornadas de voluntariado; MATTEL que realizará la donación en especie de 12 tarimas de juguetes en una primera etapa; QUALITAS otorgará seguros para artistas que participen en la elaboración de murales; RAPPI será parte de los patrocinadores del registro en el Récord Guiness del voluntariado más grande y apoyará con personal logístico, con más de 30 mil repartidores para la campaña de arborización en la zona metropolitana.

HOME DEPOT donará pintura para imagen urbana de negocios y patrocinios en Mundial de Barrios; y TRANE TECHNOLOGIES aportará 50 toneladas de aire acondicionado, incluyendo equipo e instalación, como parte de su contribución a la infraestructura del estado, equivalentes a dotar a 42 aulas de aire acondicionado.

Previo al evento, se llevó a cabo la develación del tercer tótem contador de los días restantes para el arranque del Mundial FIFA 2026, instalado en un espacio cercano a la entrada del Parque Niños Héroes.

Esta segunda alineación de empresas se suma a la primera presentada el pasado 22 de febrero y que está conformada por: 7eleven, Arca Continental, Banco BASE, Berel, CEMEX, Cinépolis, DIDI, Farmacias del Ahorro, Oxxo y Xignux.

En el evento estuvieron presentes Betsabé Rocha, Secretaria de Economía; Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana y coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas; Alejandra Morales, Directora General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (CODETUR); Melody Falcó Díaz, Directora del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE); así como alcaldes, diputados locales y representantes de las empresas sumadas a "Ponte Nuevo, Ponte Mundial".

