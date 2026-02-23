Guadalupe.— Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, encabezó la inauguración de la nueva escuela en Capullos, donde señaló que el futuro se construye con infancias cuidadas e historias que vuelven a florecer.

“Hoy, con la inauguración de esta escuela, abrimos una nueva oportunidad para cada niña, niño y adolescente de Capullos. El futuro se construye con infancias cuidadas, felices; con maestras y maestros que sostienen; con espacios donde se juega sin miedo, y donde el pasado se vuelve algo lejano para dejar que sus historias vuelvan a florecer y a brillar”, afirmó Rodríguez Cantú acompañada del gobernador Samuel García.

La titular de Amar a Nuevo León señaló que no sólo se trata de edificar con blocks, varilla y cemento para una obra física, sino que es un símbolo, pues se trata de hacer un espacio pensado para abrazar, contener y proyectar a futuro.

“Abrimos las puertas de un espacio muy importante dentro del centro, donde los sueños de las niñas, niños y adolescentes empiezan a tomar forma. Un momento que marca un antes y un después de su vida, y esa es la escuela”, afirmó.

Agregó: “Aquí los sueños dejan de verse lejanos y se vuelven posibles. Empiezan a tener nombre, dirección y sentido. Aquí una niña puede descubrir que le gusta leer, un niño puede darse cuenta de que es bueno para las matemáticas o encontrar en el arte, en el deporte o en la ciencia, una luz que ilumine su camino”.

Mariana Rodríguez explicó que la escuela fue diseñada con intención y sensibilidad, donde se brinda educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y alfabetización, adaptándose a la historia escolar y necesidades de cada niño.

“Se pensó en el tamaño de los salones, en el mobiliario, en que fuera cómodo, resistente y funcional, en que los colores fueran alegres, pero que también ayudaran a concentrarse y sentirse bien dentro del aula”, detalló.

Es una escuela multigrado e inclusiva que trabaja en convenio con la Secretaría de Educación, el INEA, el Colegio de Bachilleres Militarizado, el Conalep y la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, ampliando las oportunidades para que continúen su proyecto de vida.

La esposa del gobernador Samuel García expresó que Capullos ha recibido historias profundamente distintas, algunas marcadas por la ausencia, otras por el dolor. Muchos de esos niños jamás habían estado en un salón de clases.

“Cada aula de esta escuela abraza una historia real. Hay un niño que se levanta con nervios, con emoción, con preguntas. Hay una mente llena de ilusión y un corazón que late fuerte. Y cuando ese niño cruza la puerta de su escuela, no sólo entra a un edificio, entra a la posible posibilidad de un futuro mejor.

“En el nuevo Nuevo León, ninguna niña o niño está solo. Cuentan conmigo, cuentan con todo el gobierno del estado, porque para nosotros la infancia es lo más importante”, indicó.

Un proyecto humano

El gobernador Samuel García definió esta transformación como el corazón de su administración, y reconoció públicamente el liderazgo de Mariana Rodríguez.

“Con entrar a Capullos queda uno deslumbrado de lo que se ha logrado en este bonito lugar; para mí, el proyecto más humano y más noble de esta administración”.

Con la tercera etapa entregada, el mandatario estatal no dudó en afirmar que cuenta con el mejor DIF Capullos de la nación.

“Con esta tercera etapa puede Nuevo León, y me atrevo a decir a todo México, tener el mejor Capullos del país. Para nosotros este es un proyecto prioritario, darles la mejor vida a los niños de Capullos”, señaló el gobernador.

Gloria Bazán, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, recordó que Capullos es un centro de asistencia social a donde llegan niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Destacó que 4 mil 244 personas reciben atención integral y humana.