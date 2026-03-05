A diferencia de lo que pudiera pensarse, Andrés García Jr, no dejó la televisión del todo. Si bien, el actor no tiene muchas apariciones públicas, ocasionalmente, participa en películas independientes y recuerda, con un buen sabor de boca, las épocas de la juventud, en la que forjó amistades entrañables con algunas de las personalidades más famosas de México.

En la actualidad, Andrés tiene 57 años pero, un día, fue actor infantil; a los nueve años hizo su debut en el cine en una película que, por supuesto, protagonizaba su padre, se trató de "El triángulo diabólico de las Bermundas", en donde dio vida al pequeño Billy.

En una entrevista que García concedió a Cynthia Bagué, hace cuatro años, confesó que, aunque también le gustaba la música, el comentario de una maestra, la que le expresó que era "muy desentonado" le afecto tanto que, desde entonces bloqueó cualquier pretensión de hacer el intento de dedicarse a la música.

Lee también: Margarita Portillo, decidida a esparcir las cenizas de Andrés García; sin la presencia de sus hijos

Sin embargo, creció en un círculo en el que, la mayoría de sus amistades soñaban en convertirse en cantantes, como fue el caso de Luis Mguel, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio o Roberto Palazuelos, aunque él no se dedicó, en ningún momento, al canto.

"Andresito" fue a la escuela con "el Sol de México", Alejandra y Luis Enrique Guzmán; confiesa que era el grupo de amigos con los que se iba de pinta, aunque también reconoció que, en realidad, eran fugas muy inocentes pues, lo más atrevido que hacían era pasar una tarde en el entonces parque temático Reino Aventura; también iban a comer tortas al restaurante Niza o a dar la vuelta a Perisur, que apenas estaba en trabajos de construcción.

También contó que, con frecuencia, visitaba la casa en el Pedregal, de doña Silvia Pinal, en donde, junto con Alejandra, comían rollitos de jamón.

Lee también: Leonardo García envía consejo a su hermana Andrea, para que su matrimonio dure: "ese cáracter, contrólalo"

Pese a que, por años, ha seguido dedicándose a la actuación, siendo su último crédito "El matador", una película del 2023, Andrés se describe como una persona "extremadamente tímida", por lo que, por muchos años se ha mantenido fuera de foco.

A diferencia de Leonardo, su hermano menor, cuando aclarar rumores se trata, Andres prefiere mantenerse al margen y, hace un año, fue sólo una la entrevista que otorgó a "Hoy Día", de Telemundo, para hablar de cómo se encontraba luego de la muerte de su padre.

En esa entrevista, Andrés indicó que se encontraba en paz, por la relación que sostuvo con su padre pues, a pesar de que esta llegó ser muy compleja, debido a que el caracter de ambos era muy parecido, era consciente de que las cosas estaban hechas y no le queda más que aprender de ellas.

Lee también: Leonardo García revela su gran simpatía por Luisito Rey, papá de Luis Miguel: "creó a una gran estrella"

En la actualidad, Andrés Jr, se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde comparte parte de su día a día y, aprovecha para compartir imágenes de los relojes y joyas, de alta gama, que comercializa.

También tiene una página donde hace reseñas, en video, acerca de productos distribuidos por Amazon, en los que recomienda a sus seguidores los que le parecen artículos de utilidad, así como también indica aquellos de los que cree que se puede prescindir.

En cuanto a su vida personal, Andrés Jr, es abierto al compartir fotografías con su pareja, del que se desconoce su nombre pues, aunque postea varias instantáneas a su lado, no acostumbra etiquetarlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc