[Publicidad]
Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Corona, alcalde de Cuautla, Morelos, bajo la presunción de estar vinculado a una red de funcionarios municipales con nexos con el crimen organizado. Un juez de control ordenó su reclusión inmediata en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 “CPS Sonora”.
El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación penal en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora. La FGR acusa formalmente al funcionario por la posible comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Lee también Ayuntamiento de Aguascalientes adquiere terrenos de La Pona; impulsará su declaratoria como área natural protegida
La FGR informó que la defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para retrasar la vinculación a proceso, razón por la cual el juzgador dictó la permanencia obligatoria en el penal federal de máxima seguridad hasta que se defina su situación jurídica.
La captura de Jesús “N” derivó de un despliegue del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN). En el análisis y la ejecución del arresto intervinieron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
Sheinbaum destacó en informe reparto de utilidades a trabajadores de apps; te decimos quiénes sí y quiénes no tienen
Metrópoli
Congreso de CDMX reconoce cableado en desuso como riesgo; autoridades deberán retirarlo
Universal Deportes
Hugo Sánchez respalda a Rafa Márquez y pide continuidad en Selección Mexicana: "Ojalá le cumplan la promesa"
Metrópoli
Poder Judicial de CDMX declara inhábil el 11 de junio, fecha de inauguración del Mundial; cerrarán juzgados
Sección
Tras tormenta en Cuajimalpa, vecinos agradecen a Brugada y cuestionan ausencia de autoridades locales
Sección
Difundirá Morena logros de Sheinbaum en 2 mil 600 asambleas en todo el país
Sección
Ecatepec presume resultados: agua, pavimentación y seguridad avanzan en año y medio de gobierno
Sección
Estado de México se alista para el Mundial: Reforzará seguridad y espera millonaria derrama económica