Barcelona.— No sólo fue un apretón de manos, sino un mensaje de reconciliación política: México y España escenificaron el restablecimiento de su relación bilateral durante la primera visita presidencial mexicana en ocho años, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó al recinto Fira Barcelona Gran Vía con una declaración que marcó el tono de la jornada: “La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Minutos después sostuvo su primer encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien intercambió un saludo que simbolizó el cierre de un periodo de tensiones diplomáticas. En un breve mensaje a medios, la Mandataria rechazó que exista un conflicto entre ambas naciones.

Se trató de un encuentro previsto. El colofón a diversos anuncios que, tanto en España como en México, dejaban entrever el acercamiento de dos naciones que se habían separado siete años antes.

Sheinbaum Pardo informó que acordaron restablecer el diálogo en materia comercial y cultural, ya que detalló que conversó con su homólogo español sobre temas históricos, particularmente la Conquista y la petición de perdón impulsada por la administración mexicana, así como el reconocimiento a los pueblos originarios del país.

En ese contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo descartó que se haya planteado una reunión con el rey de España, Felipe VI.

Asimismo, ambos acordaron continuar con el envío de exposiciones sobre las culturas mexicanas a España, tanto previas a la Conquista como contemporáneas.

“Estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo abordamos temas como las energías renovables”, destacó.

El mensaje de la mexicana fue avalado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien destacó el fortalecimiento de las relaciones con México.

Señaló la importancia de avanzar en los vínculos entre la Unión Europea y nuestro país en un contexto global marcado por nuevos desafíos geopolíticos.

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