El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que el bajo crecimiento que registró la economía mexicana en el primer trimestre del año se debe a la baja inversión que se mantiene en el país, incertidumbre por el resultado de la renegociación del T-MEC y factores de inseguridad que detienen proyectos de empresarios.

En conferencia de prensa, el directivo recalcó que la expectativa del aterrizaje de la reforma judicial está deteniendo principalmente las decisiones de inversión de los empresarios.

“Los empresarios mexicanos es lo que nos dicen, por un lado seguridad y por otro lado la evolución de la reforma del poder judicial, que también tiene que ver con la indefensión que pueden tener los empresarios; entonces eso es lo que está haciendo que el empresario nacional, que no necesariamente exporta, que son la mayoría, esté esperando a ver qué ocurre con estos temas”, explicó.

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Por su parte, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, advirtió que el deterioro en la actividad económica complica directamente la trayectoria de las finanzas públicas, al poner en riesgo las metas fiscales planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El banco señaló que el objetivo de un déficit ampliado de 4.1% del PIB parte de un supuesto de crecimiento cercano a 2%, escenario que ahora luce poco probable tras la contracción registrada en el arranque del año.

Indicó que con un menor dinamismo económico, los ingresos públicos tienden a debilitarse, lo que reduce el margen para cumplir con la meta fiscal sin ajustes adicionales. En este contexto, BBVA anticipa que Hacienda enfrentará una disyuntiva: recortar el gasto para sostener el objetivo de déficit o permitir un mayor desbalance en las cuentas públicas.

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El banco considera que el espacio para seguir ajustando el gasto es limitado, por lo que el escenario más probable es un incremento en el déficit por encima de la meta original. En sus estimaciones, el balance fiscal podría acercarse a niveles de 4.5% del PIB, reflejando el impacto de un crecimiento más débil sobre las finanzas públicas.

BBVA advirtió que el reto central no es la falta de crédito disponible, sino la ausencia de condiciones que detonen la inversión. La economía mexicana mantiene un bajo nivel de crédito respecto al PIB, asociado principalmente a la escasez de proyectos de infraestructura y a la alta informalidad. Sin avances en estos frentes, el crecimiento seguirá limitado.

“Si somos capaces de ejecutar todos los planes que están inmersos en infraestructura, tanto de logística como de energía, eso lo deberíamos de ver hacia el segundo semestre y me parece que esa es la principal variable para ver el crecimiento del año. Si queremos llegar a ese 1.8%, el segundo semestre tenemos que estar creciendo por arriba del 2.2 o 2.3% que se ve difícil, pero no imposible”, acotó.

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BBVA no tiene requerimientos de información sobre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El director general de BBVA México, dijo que hasta el momento no se han tenido requerimientos de información por parte de la fiscalía y las autoridades fiscales sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

La institución señaló que, en caso de existir requerimientos, estos se atenderán conforme a los canales oficiales y en apego a la regulación vigente.

Indicó que este tipo de procesos se desarrollan conforme avanzan las investigaciones y dependen de solicitudes formales por parte de las autoridades.

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Gana BBVA 28 mil 236 mdp al primer trimestre

Al cierre del primer trimestre de 2026, Grupo Financiero BBVA México registró ganancias por 28 mil 236 millones de pesos, un incremento de apenas 0.3% en cifras anuales.

El grupo financiero más grande que opera en el país reportó una cartera vigente por 2.1 billones de pesos, un crecimiento de 8.5% en términos anuales.

BBVA reportó un crecimiento moderado en el crédito a empresas durante el primer trimestre, reflejando el impacto de un entorno de menor inversión. La cartera empresarial avanzó 1.2% anual, aunque al excluir el efecto cambiario el crecimiento se ubica en 6.6%. A pesar de este ajuste, el banco reconoció una desaceleración en la demanda de financiamiento, particularmente en grandes corporativos, donde la actividad crediticia perdió dinamismo frente a periodos previos.

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La originación de crédito nuevo hacia empresas mostró una contracción, con una caída cercana a 7% anual en el financiamiento otorgado a corporativos y promotores. Este comportamiento se vincula directamente con la debilidad en la inversión productiva, que ha limitado la ejecución de nuevos proyectos y, en consecuencia, la demanda de financiamiento.

En el caso del crédito al sector público, el desempeño presentó contrastes.

Si bien el saldo total mantiene un crecimiento interanual de doble dígito, impulsado por operaciones realizadas en trimestres previos, la colocación de nuevo crédito mostró una caída relevante en el periodo. La originación trimestral de financiamiento a gobiernos registró un descenso cercano al 50%, evidenciando una menor actividad en el inicio del año.

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