La demanda que, desde 2022, pesa en contra de Steven Tyler por presunta agresión sexual a una menor, dio un giro drástico mucho antes de llegar a juicio.

De acuerdo con información publicada por TMZ, un juez de California decidió desestimar la mayor parte de las acusaciones, alegando un problema de jurisdicción.

En el caso inicial, una mujer llamada Julia Holcomb aseguró que, durante la década de los 70, fue víctima de distintas agresiones por parte del vocalista de Aerosmith. Los ataques, afirmó, habrían ocurrido en Oregon, Massachussets y California; sin embargo, el tribunal determinó que no puede procesar los delitos ocurridos fuera del estado.

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El único cargo que llegará a la corte es el relacionado con un encuentro sexual que sucedió en 1974, cuando Holcomb tenía apenas 16 años, en el jacuzzi de un hotel.

Según las declaraciones, en ese entonces sostenía una relación con Tyler (quien es esa época rondaba los 26 años). Incluso, llegaron a comprometerse, vivían juntos y esperaban un hijo.

Tras el fallo, el abogado del músico, David Long-Daniels, calificó la resolución como un avance significativo para su cliente:

“Esta es una victoria importantísima para Steven Tyler. Hoy, el tribunal ha desestimado definitivamente el 99.9% de las acusaciones en este caso. Esperamos con interés el juicio el próximo 31 de agosto”, dijo al medio estadounidense.

Holcomb acusa al cantante de cuando de inicio el juicio contra el cantante de agresión sexual, abuso sexual y de infligir intencionadamente angustia emocional.

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