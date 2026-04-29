Acapulco. La Ciudad de México se declara lista para recibir a los visitantes del Mundial de 2026, con una estrategia que combina promoción internacional, capacitación del sector y desarrollo de nuevos productos turísticos. Sin embargo, el principal desafío no está en el evento, sino en sostener el flujo de turistas una vez concluida la justa deportiva, hacia 2027.

En entrevista con EL UNIVERSAL, durante la edición 50 del Tianguis Turístico, la directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Jennie Shrem Serur, señaló que el Mundial representa una plataforma para acelerar procesos en el sector, pero subrayó que el objetivo es mantener e incrementar la llegada de visitantes en los años posteriores. El 2026, afirmó, es un año prácticamente asegurado por el atractivo global del torneo, mientras que el 2027 exige consolidar resultados.

“2026 es un año que se trabajó previamente, por supuesto, pero lo tenemos prácticamente vendido por el maravilloso Mundial. 2027 sí es un reto importante, hay que mantenernos, incluso hay que aumentar las llegadas a Ciudad de México con conectividad, con inversiones, con todos estos factores que juegan en el turismo, pero sí lo tenemos muy presente, por eso lo trabajamos previamente para que en 2027 nos sigamos manteniendo e incluso avanzando, dijo la directiva.

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En materia de preparación, Shrem Serur explicó que la capital reporta la capacitación de más de 100 mil prestadores de servicios turísticos, incluyendo personal de hoteles, guías y anfitriones, en temas como idiomas, hospitalidad, cultura, historia y protección civil . A ello se suma una oferta de 829 hoteles y 62 mil 800 habitaciones disponibles para atender la demanda esperada durante el evento.

La ciclovía La Gran Tenochtitlan, que se construye sobre Calzada de Tlalpan, desde Plaza Tlaxcoaque a Renato Leduc, lleva 95% de avance y busca ser una conexión directa con el Estadio Banorte. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Movilidad operará no normalidad durante el Mundial en CDMX

Sobre el tema de la conectividad y posibles fricciones en movilidad, la directora del Instituto de Promoción Turística capitalina reconoció que es un aspecto en proceso y no descarta retos en el corto plazo, cuyo tema se trabaja de manera coordinada con las autoridades de movilidad y el gobierno de la ciudad, en el contexto de obras y ajustes que se encuentran en su fase final previo al Mundial. La expectativa institucional es que estos esfuerzos permitan operar de manera adecuada durante el evento, aun cuando se trata de un periodo de alta presión para la infraestructura urbana.

En ese sentido, planteó que las intervenciones en transporte y movilidad no están pensadas únicamente para el Mundial, sino como parte de un proyecto de largo plazo que beneficiará tanto a visitantes como a residentes. El torneo, afirma, funciona como un catalizador para acelerar obras y mejoras que permanecerán después de 2026, con el objetivo de fortalecer la conectividad de la ciudad y sostener su capacidad turística en los años siguientes.

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“Todas las acciones que se van a desarrollar es para largo plazo, el Mundial es un mecanismo, es una plataforma para acelerar el proceso, pero todo lo que se va a desarrollar en la Ciudad de México es para largo plazo, para que los chilangas y chilangos puedan disfrutar de ellos durante mucho tiempo”; resaltó.

Como parte de la estrategia de promoción, la ciudad ha impulsado campañas vinculadas al Mundial, como “La pelota vuelve a casa”, además de incorporar herramientas digitales para atraer nuevos públicos. Entre ellas destaca el desarrollo de un videojuego en la plataforma Fortnite, que permite a los usuarios recorrer espacios emblemáticos como el Zócalo, Xochimilco y el Ángel de la Independencia mediante dinámicas interactivas.

El Tri disputará su primer juego contra Alemania, el próximo domingo 17 de junio a las 10:00 horas.

La estrategia también incluye la diversificación de mercados internacionales. El Instituto ha reforzado su presencia en ferias globales y abierto nuevos canales de promoción en regiones como Asia, particularmente en China, donde se han implementado plataformas digitales específicas. Estas acciones han contribuido a incrementos de entre 11% y 15% en mercados como el chino, argentino, italiano y canadiense.

En paralelo, explicó que se impulsa la descentralización del turismo dentro de la ciudad, con el objetivo de ampliar la oferta más allá de las zonas tradicionales. La estrategia contempla integrar a las 16 alcaldías mediante el desarrollo de nuevos productos turísticos y la vinculación directa con agencias, operadores y prestadores de servicios, a través de encuentros de negocio.

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Resaltó que el turismo comunitario forma parte de esta política, con la incorporación de productores, artesanos y comunidades locales en la oferta turística. La ciudad busca posicionar experiencias vinculadas al suelo de conservación, que representa cerca del 60% de su territorio, así como productos gastronómicos y culturales de origen local.

De cara al Mundial, agregó, también se preparan actividades paralelas como festivales futboleros en distintas alcaldías, desfiles temáticos y eventos masivos que buscan extender la experiencia más allá de los estadios. La estrategia apunta a que el evento se viva en toda la ciudad, considerando que la capacidad de acceso a los partidos será limitada.

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