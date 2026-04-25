En México, a pesar de las reformas y acciones afirmativas, persisten rezagos y discriminación contra la población afromexicana o afrodescendiente, por lo que se requiere continuar con reformas y acciones afirmativas que permitan igualdad de oportunidades sociales, económicas, educativas y laborales para más de 3.1 millones de mexicanos.

Aseveró la senadora, Beatriz Mojica Morga, quien expuso que Guerrero es la entidad con mayor población afrodescendiente donde más del 10 por ciento de su población, es decir poco más de un millón son afrodescendientes, los cuales aún enfrentan graves rezagos en zonas como La Costa Chica.

En entrevista indicó que la población afrodescendiente en México enfrenta una discriminación estructural y rezagos históricos que la sitúan como uno de los grupos más marginados del país, a menudo experimentando mayores niveles de pobreza que los pueblos indígenas.

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Senado. Foto: Graciela López Herrera / CUARTOSCURO

“Hay avances como el reconocimiento el reconocimiento constitucional a los pueblos afrodescendientes, acciones afirmativas, pero aún persisten prácticas de discriminación y menos acceso al mercado laboral”, apuntó.

La senadora afrodescendiente por el estado de Guerrero comentó que por décadas los pueblos y municipios con la población afromexicana no tenían presupuesto suficiente para obras públicas indispensables como el agua potable, drenaje, salud e incluso acceso a programas sociales, por la población afrodescendiente no era considera ni siquiera como una etnia y por ende no se etiquetaban recursos.

Mojica Morga, legisladora por Morena, agregó que esos pueblos de la llamada “África mexicana” durante muchos años han sufrido discriminación institucional, sistémica, discriminación presupuestal.

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La presidenta de la Comisión de Cultura ejemplificó con el caso del Rio Papagayo, que surte de agua potable a las zonas residenciales y turísticas de Acapulco Diamante. “A pesar de que ese río nace y corre en donde vive población afrodescendiente, no tienen acceso a agua entubada, viven en la marginación”.

Reconoció que ese olvido ancestral para millones de mexicanos en Guerrero y en otros estados como Oaxaca, ha empezado a revertirse en el sexenio de la presidenta Claudia Sheunbaum mediante acciones afirmativas, mayor presupuesto y mejores oportunidades.

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