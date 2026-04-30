El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su principal tasa de interés en un 2%, pese al shock energético causado por la guerra en Medio Oriente, que "ha dado lugar a un acusado incremento de los precios de la energía, impulsando la inflación y afectando al clima económico", indicó la institución.

El BCE optó por mantener su tipo tipo de interés de referencia en el mismo nivel, por séptima vez desde julio. "El Consejo de Gobierno sigue estando en una buena posición para navegar la actual incertidumbre", aseveró el instituto emisor con sede en Fráncfort.

Horas antes, la agencia europea Eurostat había indicado que la inflación subió en abril en la zona euro al 3% interanual, cuatro décimas por encima del dato de marzo, y un punto más allá del objetivo del BCE (2%). El principal vector inflacionista fue la energía, donde los precios subieron un 10,9%.

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Banco de Inglaterra vuelve a recortar previsiones de crecimiento por guerra en Oriente Medio

El Banco de Inglaterra volvió a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía británica, mostrándose más pesimista para este año y los siguientes, debido a la guerra en Oriente Medio.

La institución monetaria británica estima ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) podría crecer 0.7% o 0.8% en 2026 en Reino Unido, frente al 0.9% previsto anteriormente, y 0.8% o 1% en 2027, frente al 1.5% que se había anticipado antes.

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Por otra parte, el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios por tercera reunión consecutiva en 3.75%, pero contempla aumentarla para combatir la inflación, que podría dispararse hasta más del 6% en Reino Unido debido al conflicto en Medio Oriente.

"Creemos que se trata de un nivel razonable (de la tasa de interés) dada la situación de la economía y la incertidumbre de los acontecimientos en Medio Oriente", indicó el gobernador de la institución monetaria, Andrew Bailey.

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