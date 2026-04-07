La consolidación fiscal en México enfrenta un escenario más complejo hacia 2027, en un entorno de bajo crecimiento, ingresos limitados y presiones estructurales de gasto, advirtió BBVA.

En un análisis sobre los Precriterios Generales de Política Económica para el año próximo entregados el pasado miércoles al Congreso de la Unión, el banco consideró positivo el esfuerzo realizado en 2025, pero alertó que mantener esa trayectoria será difícil sin una reforma fiscal de fondo.

“Será necesaria una reforma fiscal en el mediano plazo, considerando que las presiones sobre el gasto público continuarán debido a la ampliación de programas sociales y el pago de pensiones”, subrayó.

“En contraste con el fuerte apoyo que recibió Pemex del gobierno federal en 2025, se tiene la intención de pasar a un esquema de normalización y reducción de transferencias en 2026-2027, en congruencia con la consolidación fiscal planeada”.

De acuerdo con el análisis, aunque el gobierno mantiene una postura fiscal responsable y prudente, el margen de maniobra se ha reducido de manera significativa, con lo cual, el espacio fiscal disponible, una vez cubiertos compromisos como pensiones, participaciones y servicio de deuda, es cada vez menor, lo que limita la capacidad de ajuste sin afectar el gasto público.

El reporte de BBVA señaló que los Precriterios plantean reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, desde un estimado de 4.1% en 2026. Sin embargo, consideró que será complicado, si el crecimiento económico es menor al previsto por Hacienda.

Según el documento, uno de los riesgos proviene de supuestos macroeconómicos optimistas. El gobierno proyecta un crecimiento del PIB de 2.4% en 2027, por encima del consenso de analistas, lo que se traduciría en una sobreestimación de ingresos tributarios.

BBVA advirtió que, en un escenario de menor crecimiento, el gobierno se vería obligado a realizar recortes adicionales al gasto programable para alcanzar el superávit primario planteado, en un contexto donde el espacio fiscal ya es limitado.

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