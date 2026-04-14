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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, firmó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para garantizar la asignación transparente de los programas sociales en la demarcación, cumpliendo con el compromiso de que lleguen a quienes más lo necesitan, y acabando con su uso político.

Indicó que al dejar en manos de los especialistas la realización de estudios socioeconómicos, las entrevistas y las visitas domiciliarias, se garantiza que las 2 mil 577 beneficiarias del Programa “Pa’las Jefas” sean a quienes más lo necesitan.

“Aseguramos que el programa social de las Jefas va a ser revisado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM para verificar que efectivamente quienes reciben el programa son las mujeres con mayor grado de marginación, es decir, quienes más lo necesitan, de eso se trata. Que no que se repartan los programas sociales para cuates o para cumplir compromisos políticos, no es para pagar favores, es para combatir injusticias”, indicó al firmar este convenio por cuarto año consecutivo.

Tabe llamó a quienes se han inscrito a no dejarse engañar, porque la única forma de acceder a estos programas sociales es bajo el escrutinio de las 35 trabajadoras sociales.

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