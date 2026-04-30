La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó ayer su Informe Especial 301 correspondiente a 2026 sobre la adecuación y eficacia de la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (PI) por parte de sus socios comerciales, en la cual México dejó de figurar en la lista de vigilancia prioritaria.

“Utilizar todas las herramientas de cumplimiento a nuestro alcance para abordar las prácticas comerciales desleales es una prioridad absoluta”, declaró Jamieson Greer, titular de la USTR.

“Hemos revisado rigurosamente las prácticas de PI de nuestros socios comerciales y esperamos tomar medidas cuando sea necesario para proteger a los innovadores y creadores estadounidenses en todo el mundo”.

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Otros cambios en la clasificación de este año incluyen el traslado de Argentina y México de la lista de vigilancia prioritaria a la lista de vigilancia debido a importantes mejoras en su política de propiedad intelectual, dijo la autoridad estadounidense.

En el Informe Especial 301 de este año, la USTR identificó a Vietnam como un país extranjero prioritario e incluyó a la Unión Europea en la lista de vigilancia.

“Los innovadores, creadores y propietarios de marcas estadounidenses dependen de una sólida protección y cumplimiento de la PI”, afirmó el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer.

La USTR señaló que continuará presionando a sus socios comerciales para que resuelvan las barreras comerciales relacionadas con la propiedad intelectual en sus mercados mediante negociaciones para acuerdos de comercio recíproco y otras iniciativas.

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El Informe Especial 301 es una revisión anual del estado global de la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual. La USTR realiza esta revisión de conformidad con la Sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, enmendada por la Ley Ómnibus de Comercio y Competitividad de 1988 y la Ley de Acuerdos de la Ronda Uruguay.

Para el Informe Especial 301 de este año, la USTR examinó a más de 100 socios comerciales.

Como resultado de la identificación de Vietnam como país extranjero prioritario, la Representación Comercio de EU decidirá en un plazo de 30 días si inicia una investigación conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, basándose en los motivos identificados en este informe como fundamento de dicha identificación.

“Si la USTR inicia una investigación, solicitará consultas con Vietnam y buscará resolver los problemas que llevaron a su identificación como una entidad privada extranjera”, detalló.

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Los seis países incluidos en la lista de vigilancia prioritaria de este año son Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela.

“La USTR buscará colaborar intensamente con estos países, según corresponda, durante el próximo año”, destacó la autoridad.

Diecinueve socios comerciales figuran en la lista de vigilancia y merecen atención bilateral para abordar los problemas subyacentes de propiedad intelectual: Argelia, Argentina, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, la Unión Europea, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago y Turquía.

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