Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Salud del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para prohibir el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en la Ciudad de México.

Por unanimidad se avalaron estas modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley de Salud local para homologarlas al marco federal, que ya prohiben el uso de estos dispositivos.

“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la Ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”, señala el dictamen avalado.

El dictamen señala que esta reforma responde a una armonización de derechos de interés general, por lo cual, sus adiciones son legítimas, proporcionales y necesarias para priorizar la protección de la salud colectiva fortaleciendo el derecho a la salud y la seguridad de las y los habitantes de la Ciudad de México, lo que guarda congruencia con los preceptos constitucionales federales en pro del bienestar social.

Esta iniciativa, que podría votarse en pleno en un periodo extraordinario de sesiones, fue presentada por el diputado de Morena Alberto Vanegas, quien señaló que la regulación de los vapeadores debe equilibrar la protección de la salud pública con la realidad del consumo y la evolución del mercado.

“Ante la falta de consenso global y la evidencia aún en desarrollo, los gobiernos enfrentan el reto de diseñar políticas basadas en principios de prevención, control y educación, evitando tanto la liberalización excesiva como la prohibición ineficaz. Además, la falta de regulación uniforme ha permitido la proliferación de productos de baja calidad o falsificados, que representan un riesgo adicional para la salud”, señaló.

