La alcaldía Benito Juárez recibió dos hidroneumáticos tipo vector para enfrentar la temporada de y con ello tendrán la capacidad de atender hasta 20 solicitudes diarias de .

En el evento “Tlatoque Reforzado, Respuesta Efectiva ante las Lluvias”, realizado este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gobierno de la Ciudad de México entregó dos equipos al alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, quien explicó el impacto que tendrán en la demarcación.

“No nada más es una gran inversión de 113 equipos de tecnología de punta, es un gran esfuerzo poder traer a la ciudad un equipo de este nivel. Es muy complicado, muy costoso y no hay recurso que sobre en una alcaldía”, afirmó.

Informó que los nuevos hidroneumáticos tendrán la capacidad de atender entre 15 y 20 solicitudes diarias de encharcamientos, lo que mejorará en un 30% la capacidad de respuesta ante este tipo de problemas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este martes se reportaron encharcamientos en cinco puntos críticos de la ciudad, siendo Benito Juárez una de las alcaldías con mayores complicaciones por las lluvias.

“Ha sido la época de lluvia histórica, nunca había pasado un nivel de agua así en la Ciudad de México y hoy lo estamos viviendo y padeciendo”, mencionó Luis Mendoza.

