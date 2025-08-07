Maquinaria del terror en marcha

31 cuerpos segmentados. Personal de la Fiscalía General de Guanajuato debió trabajar a lo largo de tres días en una fosa clandestina de la comunidad La Calera, en Irapuato, para terminar de exhumarlos.

Fueron hallados “en condiciones fragmentadas y complejas” en una finca presuntamente utilizada para almacenar forraje. Los habían inhumado en distintos puntos del lugar, ubicado a menos de 20 kilómetros de la cabecera municipal.

Se trata de la fosa clandestina más grande que se ha localizado en Guanajuato, luego de la de Salvatierra, hallada en 2020, y en la que aparecieron 81 cuerpos.

La finca de La Calera parecía totalmente abandonada, aunque los vecinos habían advertido en los últimos meses movimientos constantes. Se ha determinado que los cuerpos comenzaron a ser depositados en junio de2024.

Hasta el momento, 25 han sido identificados. De acuerdo con fuentes oficiales, gran parte de las víctimas se hallaban asociadas al Cártel de Santa Rosa de Lima. Los victimarios: integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mientras la supuesta forrajera era procesada por las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato cateaban dos domicilios de la colonia La Estancia, en los que fue desactivada una célula del Cártel Jalisco que actuaba bajo las órdenes del jefe de plaza Eliot Alberto Radillo Peza, conocido como El Elegante -y cuyo segundo de abordo es apodado El Centinela.

Radillo Peza es uno de los fundadores del Cártel Jalisco: se sumó a estar organización en 2010, tras la muerte a manos de la Marina, en una mansión de Zapopan, del narcotraficante Ignacio Coronel. Antes había sido distribuidor de droga para el Cártel del Milenio.

La captura de dos jefes, Martín Arzola y Luis Mario Orozco, lo dejó al frente de un grupo operativo del recién formado Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cuando lo detuvieron en agosto de 2021 en una colonia de Zapopan, estaba involucrado en 15 homicidios de elementos de corporaciones policiacas, sin contar el número de rivales a los que había ejecutado o había mandado ejecutar.

Después de unos años en la cárcel fue dejado en libertad y regresó, ya no como operador, sino como jefe de plaza. Pertenece a la vertiente del Cártel Jalisco que encabeza Anarbol Cárdenas Cisneros, alias el Nabo, quien forma parte de la estructura de primer nivel del grupo criminal, funge como jefe regional de éste y es señalado como uno de los posibles sucesores de El Mencho.

Las matanzas entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima llevan ya ocho años. Comenzaron precisamente en Irapuato en enero de 2017. Ese día se llevaba a cabo una reunión en el Italian Coffe del boulevard Solidaridad, en la que Jalisco iba negociar con Santa Rosa el reparto en el robo de combustible (ocho ductos de Pemex atraviesan el estado).

16 hombres en tres camionetas entraron de pronto al café y asesinaron al responsable de la reunión: un sobrino del Mencho. En la balacera hubo dos muertos más y varios hombres cayeron heridos.

Los agresores dejaron a sus lesionados en el Hospital General, le quitaron los radios a los guardias de seguridad y escaparon rumbo a León.

Fue el principio de una de las guerras criminales más sangrientas que han ocurrido en México, y en la que Irapuato ha estado desde entonces en el centro. En 2020, 27 personas fueron ejecutadas en un centro de rehabilitación: el mayor capítulo negro en la historia del estado (por esa masacre, uno de los detenidos fue sentenciado a 797 años). En enero de 2022 hubo cuatro masacres en 20 días y en octubre de ese año 12 personas fueron asesinadas en el bar El Pantano.

Fue en Irapuato donde se registró el incendio de 22 Oxxos y 11 vehículos en agosto de 2022, como respuesta a un operativo de la Sedena en Jalisco. El municipio, gobernado por la panista Lorena Alfaro, no emitió alertas ni presentó detenidos. La mayor parte de las veces la policía municipal parece no existir y uno de los secretarios de seguridad que han desfilado por Irapuato renunció a los seis meses de su llegada, cuando le quisieron hacer firmar contratos de compra de cosas nunca vio: uniformes, vehículos, etc. Un director de seguridad, Reyes Méndez Jiménez, duró solo 11 días en el cargo y luego fue asesinado.

Bajo el control de El Elegante, enviado criminal de Anarbol Cárdenas Cisneros, un grupo de élite del Cártel Jalisco ha llenado el municipio de muerte, de sangre, de fosas. Apenas en mayo pasado, la fiscalía arrancó 17 cuerpos de una de estas. Tras el debilitamiento del Cártel de Sinaloa, la más violenta maquinaria del terror se ha puesto en marcha.