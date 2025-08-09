Más Información

VIDEO: Así fue captada la tormenta eléctrica en CDMX; potente rayo activa sismógrafo

VIDEO: Así fue captada la tormenta eléctrica en CDMX; potente rayo activa sismógrafo

Supernova Strikers 2025: ¿Cuánto cuestan los boletos para el torneo?; esto se sabe

Supernova Strikers 2025: ¿Cuánto cuestan los boletos para el torneo?; esto se sabe

López-Dóriga revela que padeció cáncer; “me asombré de mi actitud”, dice

López-Dóriga revela que padeció cáncer; “me asombré de mi actitud”, dice

Regreso a clases 2025: Marcas mexicanas buenas, bonitas y baratas para incluir en la lista de útiles; según la IA

Regreso a clases 2025: Marcas mexicanas buenas, bonitas y baratas para incluir en la lista de útiles; según la IA

Muere actriz de contenido para adultos a los 24 años; ¿quién era Lina Bina?

Muere actriz de contenido para adultos a los 24 años; ¿quién era Lina Bina?

Durante la que azotó el sur de la Ciudad de México la tarde de este sábado 9 de agosto, se registró una gran actividad eléctrica y presencia de rayos y truenos, los cuáles provocaron fuertes vibraciones en puertas y ventanas en los hogares de los habitantes de distintas alcaldías.

Así mismo, las cámaras instaladas en la Torre Latinoamérica captaron lo que fue un , alrededor de las 18:00 horas. La grabación, en cámara lenta, muestra un fuerte destello de luz que impacta contra el suelo.

Lee también:

Potente rayo activa sismógrafo

Así mismo, la frecuencia de los truenos durante la tormenta fue detectada por algunos sismógrafos de la ciudad e incluso ocasionaron que las alertas de la aplicación SkyAlert se activaran, generando que la población se alarmará ante la presencia de un posible microsismo.

Sin embargo, la aplicación aclaró a través de su cuenta oficial de 'X' que la notificación emitida por la alerta no fue por un microsismo, sino por un trueno que impacto en la colonia "Las Águilas".

"Les recordamos que este es un desarrollo experimental que está sujeto a errores. Sin embargo, estamos trabajando en mejorar el algoritmo ante la sensibilidad instrumental que se requiere para detectar sismos de baja magnitud", informaron.

Lee también:

Las lluvias continuarán durante la noche en la capital

Cabe destacar que, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó la activación de la Alerta Púrpura por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche en la alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco continuarán en alerta amarilla.

*Con información de Laura Arana

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses