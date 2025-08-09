VIDEO: Así fue captada la tormenta eléctrica en CDMX; potente rayo activa sismógrafo

Durante la intensa lluvia que azotó el sur de la Ciudad de México la tarde de este sábado 9 de agosto, se registró una gran actividad eléctrica y presencia de rayos y truenos, los cuáles provocaron fuertes vibraciones en puertas y ventanas en los hogares de los habitantes de distintas alcaldías.

Así mismo, las cámaras instaladas en la Torre Latinoamérica captaron lo que fue un potente rayo, alrededor de las 18:00 horas. La grabación, en cámara lenta, muestra un fuerte destello de luz que impacta contra el suelo.

¡Qué tal los rayos esta tarde en Ciudad de México #CDMX! Video cámara lenta



Vista Sur desde Torre Latino.

Para ver en vivo: https://t.co/63j4KZG7DO pic.twitter.com/psFQ3F0gnk — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 10, 2025

Potente rayo activa sismógrafo

Así mismo, la frecuencia de los truenos durante la tormenta fue detectada por algunos sismógrafos de la ciudad e incluso ocasionaron que las alertas de la aplicación SkyAlert se activaran, generando que la población se alarmará ante la presencia de un posible microsismo.

Sin embargo, la aplicación aclaró a través de su cuenta oficial de 'X' que la notificación emitida por la alerta no fue por un microsismo, sino por un trueno que impacto en la colonia "Las Águilas".

"Les recordamos que este es un desarrollo experimental que está sujeto a errores. Sin embargo, estamos trabajando en mejorar el algoritmo ante la sensibilidad instrumental que se requiere para detectar sismos de baja magnitud", informaron.

AVISO ⚡️

Tormenta eléctrica sobre el sur de la CDMX 🇲🇽

Potente rayo en la colonia Napoles #CDMX, lo detecto sismógrafos de gran parte de la ciudad y cimbró puertas y ventanas

Agosto 9 de 2025 pic.twitter.com/vPe5mxkdD9 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 10, 2025

Las lluvias continuarán durante la noche en la capital

Cabe destacar que, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó la activación de la Alerta Púrpura por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche en la alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco continuarán en alerta amarilla.

*Con información de Laura Arana

