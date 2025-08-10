Más Información

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes este sábado, exhibió a una mamá que había llevado a su hijo de apenas 1 año a quien movía como si fuera un juguete y que no contaba con ninguna protección para sus oídos.

Fue así como el artista expresó su preocupación por el niño y, levantando el micrófono, regañó directamente a la madre, tachándola de “irresponsable” debido al alto volumen presente en el show.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año (...) Usted cree que es buena idea traer a un bebé a un concierto donde los decibeles están por la p*ta mierda" dijo el cantante.

Lee también

¿Por qué es importante cuidar los oídos de los bebés?

Al intérprete de “Hawái” no le pareció adecuado que se llevara a un niño de apenas un año a su presentación , debido a que a esa edad es crucial cuidar sus oídos, pues aún están en desarrollo.

Los menores de edad pueden tener problemas de pérdida auditiva debido a los altos decibelios que predominan en lugares ruidosos. La exposición prolongada a estos niveles de sonido puede causar daños auditivos.

Por este motivo, se recomienda que los menores usen tapones para los oídos en lugares ruidosos y que, en caso de alguna molestia, acudan a un médico. También se sugiere realizar revisiones auditivas periódicas.

Maluma se echó un palomazo con los mariachis

Tras salir del Palacio de los Deportes, Maluma continuó la fiesta en las inmediaciones del recinto, donde cantó junto con un grupo de mariachis e interpretaron clásicos como “Cielito lindo” y “Acá entre nos”.

Este próximo 13 de agosto, estará presente en Monterrey, mientras que el 15 y 16 de agosto se presentará en Guadalajara como parte de su gira “+Pretty+Dirty” en México.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza