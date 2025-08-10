La noche que sólo prometía una sorpresa a la intemperie para Maluma, terminó siéndolo para todos los que de una u otra manera estuvieron en la salida de la puerta uno del Palacio de los Deportes.

Originalmente se pensó en que un mariachi, junto con un grupo de fans, “bloquearan” la salida del cantante colombiano tras un concierto en el recinto, interpretando “Felices los 4” y “Hawai”, pero no ocurrió.

Primero, porque los músicos contratados llegaron en dos partes, una de ellas casi cuando Maluma estaba por salir.

Después, porque pese a estar ensayando “Felices los 4”, optaron por entretener al público con canciones clásicas como “Cielito lindo” y fue justo cuando salió la camioneta con el cantante.

Maluma, de acuerdo con los organizadores, no sabía lo que le esperaba, por lo que sólo se enteraría al ver al mariachi y a decenas de fans quienes, al detectar cierto alboroto y preguntar a quienes habían llegado antes de qué se trataba, optaron por quedarse.

Cuando llegó el momento, el intérprete bajó de la camioneta que lo transportaba ante la algarabía de los fans y caminó unos 10 metros hacia donde estaba el conjunto.

Y comenzaron las notas de “Acá entre nos”, popularizada por Vicente Fernández, a las cuales Maluma se sumó sin importarle las reglas no escritas de que luego de un concierto agotador, los cantantes deben descansar su garganta y mucho menos usarla a la intemperie tras estar en un lugar cerrado.

Con copa en mano saludó a los fans y sonrió al mariachi con los que compartiría la música por unos 5 minutos.

Luego en un breve intercambio con la prensa, reconoció que le gustaba el tequila.

Ya no hubo tiempo para que el mariachi versionara las canciones de Maluma y tampoco que sus seguidores mostraran su músculo vocal.

“Una buena noche al verlo de cerca, sino hubiera tomado video nadie me creería”, dijo Rocío, una chica que iba ya de salida cuando vio cámaras y optó por quedarse, mandando mensaje a sus padres que la estaban esperando afuera.

