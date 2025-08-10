Maluma, el “Pretty boy” de Medellín, listo para conquistar la cartelera teatral

No es por intrigar pero Maluma, aseguran, recibió una propuesta secreta de un productor y escritor teatral mexicano. Los detalles son atractivos y, sobre todo, sería un proyecto inédito en la carrera profesional del astro de Medellín. La secrecía tiene siempre un punto sensible, y quien soltó la noticia, en una cena, aseguró haber estado presente cuando se expuso la idea, que podría colocar al “Pretty boy” en la cartelera teatral mexicana en 2027. Sería una apuesta singular y revolucionaria.

El momento y la estructura serían oportunos, dado el álgido devenir de los triunfos del sensual cantante. Él se declaró mexicano de corazón y lo demuestra en sus acciones. La gente cercana al cantante compartió una serie de detalles que se desarrollaron fuera de planeación: dicen que acudió al mercado de Jamaica a comer huaraches con costilla, que hizo una fiesta posterior a su primer concierto en el Palacio de los Deportes y se llevó a su staff a la Plaza Garibaldi; que pasó a comprar artesanías y tapetes en la Ciudadela y que no dejó pasar la oportunidad de comerse unos deliciosos tacos al pastor en un conocido establecimiento de la avenida Mixcoac.

En medio de todas esas actividades, recibió una visita inesperada en su hotel. La sorpresa se trata de estrenar una comedia musical, cuya historia fue escrita sobre éxitos y canciones del gran ídolo colombiano. Sin duda, la idea es genial y comercial. La recepción fue agradable, ahora habrá que esperar una respuesta favorable.

La gira actual del colombiano se titula +Pretty +Dirty World Tour. Comenzó en marzo en Barcelona, España, en el Palau Sant Jordi, pasando por Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Colombia, para terminar el próximo 23 de agosto en San Salvador, El Salvador.

La historia de Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, es la de un joven que convirtió sueños en éxitos. Nacido en Medellín el 28 de enero de 1994, desde adolescente mostró interés por la música, dejando atrás una posible carrera en el fútbol, tras ocho años en equipos como el Atlético Nacional y La Equidad. A los 16 años empezó a grabar sus propias canciones y en 2011 debutó con sencillos como “Farandulera”, “Obsesión”, “La temperatura” y “Carnaval”, que comenzaron a dar forma a su fama en Colombia y América Latina.

Su primer álbum, “Magia” (2012), lo consolidó en su país y le valió una nominación al Grammy Latino como Mejor artista nuevo. El verdadero despegue global llegó con “Pretty boy, dirty boy” (2015), que entró al número uno en el Top Latin Albums de Billboard, con éxitos como “Borró cassette”, “El perdedor” y “Sin contrato”. A este le siguieron álbumes emblemáticos como “F.A.M.E.” (2018), que le valió un Latin Grammy al Mejor álbum vocal pop contemporáneo; 11:11 (2019); “Papi Juancho” (2020), con el éxito “Hawái”; además del EP conceptual “#7DJ (7 días en Jamaica)”, donde fusiona ritmos caribeños y expresión artística.

Su innovación no se detiene: lanzó “The love & sex tape” (2022), y en 2023 presentó “Don Juan”, el álbum más ambicioso hasta ahora. Maluma ha tejido alianzas artísticas con figuras como Shakira (“Chantaje”), Madonna (“Medellín”), The Weeknd (“Hawái remix”) y otros íconos, ampliando su audiencia internacional. Sus giras también han sido colosales: Pretty boy, Dirty boy world tour; F.A.M.E. Tour; 11:11 world tour; Papi Juancho tour; Don Juan world tour (2023-2024) y el actual +Pretty +Dirty world tour.

Maluma no solo domina las listas musicales con hits como “Felices los 4”, “Corazón”, “Borró cassette” y “Hawái”, sino también con su presencia en redes sociales, donde cuenta con decenas de millones de seguidores. Ha sido reconocido con múltiples premios Billboard, MTV y Latin Grammy, y en 2024 fue galardonado como Global Icon en Los 40 Music Awards.

Detrás del artista hay un hombre de familia. Maluma ha estado en una relación estable con Susana Gómez desde el 2020. Juntos recibieron a su hija Paris, nacida el 9 de marzo de 2024, un rol que ha marcado un antes y un después en su vida. Inspirado por su historia, fundó en 2016 la organización El arte de los sueños, que busca brindar oportunidades artísticas a jóvenes vulnerables en Medellín. Además, muestra su faceta emprendedora con su marca de moda Remanence, enfocada en ropa deportiva sostenible y producción local, lanzada en Medellín en 2024 y con expansión proyectada para 2026.

“El Medallo” (por su lugar de nacimiento) fue portada digital de Playgirl en 2024, con un enfoque sensual y con el apoyo de Susana Gómez durante el embarazo.

Maluma pasó de ser un soñador que grababa canciones en su adolescencia a convertirse en una súperestrella global. Ha construido un legado sólido y multifacético. Su voz, estilo, autenticidad y sensibilidad familiar lo posicionan como un referente contemporáneo de la música latina. Ya todo lo demás es lo de menos.

Hay rumores de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se podrían haber casado el pasado jueves en una ceremonia, aunque Susana se ha declarado en contra de la institución del matrimonio, mientras que Ricardo se ha externado más enamorado que nunca. La pareja cumplió un año de relación el pasado 28 de abril. Ya se sabrá la verdad.

Saúl “El Canelo” Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se convirtieron en padres por segunda ocasión; fue una niña y se llama Eva. Se establecieron como matrimonio el 15 de mayo de 2021, cuando retomaron su relación tras una ruptura en 2019 y tras haber sido padres por primera vez en 2017 de la pequeña María Fernanda, hoy de ocho años. La familia Álvarez crece y siguen considerando la posibilidad de tener dos hijos más, deseando que llegue un varoncito en el futuro.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actriz, cantante y conductora que, a pesar de estar anunciada, no formará parte del reality show “La granja”?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Itatí Cantoral.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Cantante que contrató a Paquito González (exasistente de Paquita la del Barrio) como su mánager personal?