Más Información

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Durante su gira de fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Bienestar, , entregaron tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar a mujeres en la localidad de Ometepec.

“Con nuestra presidenta visitamos el módulo de registro de la #PensiónMujeresBienestar en Ometepec, Guerrero”, escribió Reyes Montiel en redes sociales.

Además, indicó que “es inspirador acompañar a tantas mujeres que, con alegría, se registran para recibir esta pensión”, lo que, dijo, es un reconocimiento a toda una vida de trabajo y esfuerzo.

Lee también

Durante la gira por el estado, Sheinbaum Pardo también sostuvo un encuentro con mujeres artesanas del pueblo Amuzgo en Xochistlahuaca, donde honró la labor de éstas en la región.

“Venimos a honrar a quienes con su mano, con su corazón, con su sabiduría milenaria han tejido, no sólo huipiles, memoria, magia y resistencia, las mujeres artesanas, el pueblo amuzgo”, expresó.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses