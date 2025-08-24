Durante su gira de fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, entregaron tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar a mujeres en la localidad de Ometepec.

“Con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum visitamos el módulo de registro de la #PensiónMujeresBienestar en Ometepec, Guerrero”, escribió Reyes Montiel en redes sociales.

Además, indicó que “es inspirador acompañar a tantas mujeres que, con alegría, se registran para recibir esta pensión”, lo que, dijo, es un reconocimiento a toda una vida de trabajo y esfuerzo.

Durante la gira por el estado, Sheinbaum Pardo también sostuvo un encuentro con mujeres artesanas del pueblo Amuzgo en Xochistlahuaca, donde honró la labor de éstas en la región.

“Venimos a honrar a quienes con su mano, con su corazón, con su sabiduría milenaria han tejido, no sólo huipiles, memoria, magia y resistencia, las mujeres artesanas, el pueblo amuzgo”, expresó.

