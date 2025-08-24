Esta es la última semana para registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, uno de los proyectos insignia del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La pensión tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de mujeres adultas mayores.

El registro del 25 al 30 de agosto se llevará a cabo a partir de este lunes conforme a la letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy, 5 de agosto?; esto se sabe

Lee también Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

En caso de no poder asistir alguno de los días correspondientes, todas letras pueden acudir el sábado 30 de agosto, siendo este el último día para registrarse.

Cabe destacar que también continúa el registro para la Pensión de Adultos Mayores que concluirá a fin de mes.

¿Cuáles son los requisitos para registrarme en la Pensión Mujeres Bienestar?

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam , o carta de identidad)

, o carta de identidad) CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Formato Bienestar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL