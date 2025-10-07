“La Granja VIP” está a punto de abrir sus puertas. Este próximo 12 de octubre, el nuevo reality de Azteca arrancará transmisiones para, de acuerdo con los ejecutivos de la televisora, llevar a los hogares del público contenido “fresco y nunca antes visto”.

Durante 10 semanas, 16 famosos abandonarán los lujos y la comodidad de sus hogares para ser puestos a prueba y enfrentarse a las complicaciones de la vida en el campo.

Actores, cantantes, atletas, influencers e influencers permanecerán encerrados en un lugar recóndito del Ajusco y enfrentarán diferentes retos que, según su presentador Adal Ramones, "nadie verá venir”.

“La Granja VIP” se transmitirá en un formato 24/7 a través de Disney+. Asimismo, el programa tendrá galas en vivo durante toda la semana, en las que diferentes dinámicas determinará el futuro de los famosos.

¿Quiénes son los participantes del nuevo reality de Azteca?

Esta será primera vez que este formato llega a la televisión mexicana y, aunque se sabe que serán 16 las personalidades que competirán por un premio aún desconocido, no todos los participantes han sido revelados.

Estos son los nombres confirmados hasta ahora:

Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Rio

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Liz Vega

Así serán las galas de “La Granja VIP”

A la par de la transmisión en streaming, el programa tendrá galas en vivo durante toda la semana y en cada una de ellas se decidirán puntos clave para su desarrollo: desde los famosos en riesgo de abandonar la competencia hasta traiciones.

Cabe señalar que, como su nombre lo indica, en el reality los participantes tendrán que conseguir su alimento como verdaderos granjeros: cuidando de animales y un huerto, mismos de los que depende su supervivencia.

Las galas se repartirán de la siguiente manera:

Prueba del capataz - lunes: Aquí se definirá quién tomará las decisiones importantes a lo largo de la semana.

Nominaciones - martes: Los participantes elegirán a los famosos que quedarán en riesgo de salir.

Asamblea - miércoles: Dos concursantes se batirán en duelo y el perdedor formará parte de los nominados.

Salvación - jueves: Uno de los famosos que haya sido nominado por sus compañeros tendrá la oportunidad de quitar su nombre de la placa y garantizar su estancia.

Traición - viernes: Quiénes se creían a salvo estarán en riesgo.

Las eliminaciones, por su parte, ocurrirán los domingos. Aquí uno de los participantes colgará el sombrero y se despedirá del programa para siempre.

