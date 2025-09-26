Más Información

La Granja VIP es la apuesta depara conquistar al público con un formato diferente, en el que los famosos no estarán encerrados en una casa, sino puestos a prueba en un entorno rural.

De acuerdo con la periodista Linet Puente, integrante del panel de críticos del programa, la frescura del reality radicará en mostrar a las celebridades en actividades poco habituales para ellas:

“El poderlos ver en otro momento de sus vidas, cuidando puerquitos, recogiendo los huevos, limpiando los corrales… se me hace súper interesante. Eso le dará un color distinto a un reality, no solo sentados en una casa”, comentó.

El show se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025 por Azteca Uno, cuando se abran los establos y los participantes deban demostrar sus habilidades como granjeros.

Una de las dinámicas más comentadas es que, a diferencia de otros formatos como "La Casa de los Famosos", los concursantes deberán cosechar y producir sus propios alimentos. En caso de no lograrlo, no tendrán qué comer, lo que pondrá a prueba su resistencia.

¿Quiénes participarán en La Granja VIP?

El reality contará con 16 celebridades que se irán revelando poco a poco hasta la fecha de estreno. Por ahora, los confirmados son:

  • Alfredo Adame (actor)
  • Jawy (influencer)
  • Kim Shantal (creadora de contenido)
  • Sandra Itzel (actriz, cantante, bailarina)
  • Alberto del Río (luchador profesional)
  • César Doroteo (influencer)

Linet Puente señaló que la variedad de perfiles dentro del programa dará mucho juego:

“No solo por los animales que estarán ahí, sino también por las diferentes razas, colores y tamaños. Lo más padre será ver cómo conviven y si se empiezan a agarrar del chongo entre ellos”.

El jurado estará integrado por Linet Puente, Lola Cortés, Rey Grupero, Flor Rubio y Ferk, mientras que la conducción correrá a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva, acompañados en lo digital por Mallezaa y Alex Garza.

