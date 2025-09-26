Más Información

Libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, ¿en riesgo?

Libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, ¿en riesgo?

¿Cómo la industria del libro en México aprovecha el uso de metadatos?

¿Cómo la industria del libro en México aprovecha el uso de metadatos?

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Una nueva adaptación literaria se suma a la filmografía streaming y ahora toca el turno a “”, en la que una chica obtiene poderes especiales gracias a que en un ataque violento escolar, es obligada a tragar un puñado de tierra.

La es de la argentina Dolores Reyes, publicada en 2019 y que ahora a finales de octubre se verá en formato de serie a través de la plataforma de

En la versión para la pantalla chica, la juvenil actriz Lilith Curiel interpreta a la joven extraordinaria, cuya habilidad le permite visionar a mujeres desaparecidas o asesinadas, con el simple hecho de probar la tierra que en algún momento pisaron.

Lee también:

Harold Torres (“Desaparecer por completo” y “El día de la unión”) integra el elenco donde también se encuentra Yalitza Aparicio (“ROMA”).

“Ayudo justo a encontrar los responsables de lo que ocurre”, dice el actor.

“Es interesante la historia de esta chica que se logra conectar con ciertos entes que le ayudan a resolver casos de desaparecidos”, abunda.

“Cometierra” es dirigida por Daniel Burman (“Iosi, el espía arrepentido”), Cris Gris (“Ella camina sola”) y Martín Hodara (“La señal”).

La serie se suma a otras adaptaciones literarias latinoamericanas que están por estrenarse como “La casa de los espíritus”, de Isabel Allende; la segunda temporada de “Cien años de soledad”, original de Gabriel García Márquez y “Mal de amores”, de Angeles Mastretta.

Actualmente existen otras adaptaciones ya disponibles en plataformas como “Temporada de huracanes”, “Casi el paraíso” y “Las muertas”.

Lee también:

Con gringos

Recién Harold estrenó la serie “Gringo Hunters”, basada en el cuerpo policiaco especial mexicano encargado de localizar a estadounidenses perseguidos y deportarlos a su pais.

“No nos han dicho si habrá segunda temporada aún, me gustaría que sí, pero ya depende del público”, comenta.

“Es un grupo que es poco conocido, yo sabía algo de ello, pero hasta ahí. No sabemos si hay otros iguales en otras partes del mundo. No pude hablar con algún integrante original, hubo en algún momento una oportunidad y al final no se pudo”, expresa.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Es el fin de Christian Nodal? Universal Music lo acusa de presentar documentos falsos: “Podría ir a la cárcel”. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

¿Es el fin de Christian Nodal? Universal Music lo acusa de presentar documentos falsos: “Podría ir a la cárcel”

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex. Foto: AP/ AFP

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento. Foto: EFE

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”. Foto: AFP

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia. Foto: EFE

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Jennifer Aniston llama "bruja" a Angelina Jolie: no perdona que le quitara a Brad Pitt. Foto AP AFP

Jennifer Aniston llama "bruja" a Angelina Jolie: no perdona que le quitara a Brad Pitt

Dua Lipa. (Photo by Michael Tran / AFP)

Dua Lipa irradia belleza con espectacular vestido “side-boob” en Miami y deslumbra