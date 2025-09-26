Una nueva adaptación literaria se suma a la filmografía streaming y ahora toca el turno a “Cometierra”, en la que una chica obtiene poderes especiales gracias a que en un ataque violento escolar, es obligada a tragar un puñado de tierra.

La novela original es de la argentina Dolores Reyes, publicada en 2019 y que ahora a finales de octubre se verá en formato de serie a través de la plataforma de Prime Video.

En la versión para la pantalla chica, la juvenil actriz Lilith Curiel interpreta a la joven extraordinaria, cuya habilidad le permite visionar a mujeres desaparecidas o asesinadas, con el simple hecho de probar la tierra que en algún momento pisaron.

Harold Torres (“Desaparecer por completo” y “El día de la unión”) integra el elenco donde también se encuentra Yalitza Aparicio (“ROMA”).

“Ayudo justo a encontrar los responsables de lo que ocurre”, dice el actor.

“Es interesante la historia de esta chica que se logra conectar con ciertos entes que le ayudan a resolver casos de desaparecidos”, abunda.

“Cometierra” es dirigida por Daniel Burman (“Iosi, el espía arrepentido”), Cris Gris (“Ella camina sola”) y Martín Hodara (“La señal”).

La serie se suma a otras adaptaciones literarias latinoamericanas que están por estrenarse como “La casa de los espíritus”, de Isabel Allende; la segunda temporada de “Cien años de soledad”, original de Gabriel García Márquez y “Mal de amores”, de Angeles Mastretta.

Actualmente existen otras adaptaciones ya disponibles en plataformas como “Temporada de huracanes”, “Casi el paraíso” y “Las muertas”.

Con gringos

Recién Harold estrenó la serie “Gringo Hunters”, basada en el cuerpo policiaco especial mexicano encargado de localizar a estadounidenses perseguidos y deportarlos a su pais.

“No nos han dicho si habrá segunda temporada aún, me gustaría que sí, pero ya depende del público”, comenta.

“Es un grupo que es poco conocido, yo sabía algo de ello, pero hasta ahí. No sabemos si hay otros iguales en otras partes del mundo. No pude hablar con algún integrante original, hubo en algún momento una oportunidad y al final no se pudo”, expresa.