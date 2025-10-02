Esclerosis múltiple y sus daños PERFIL

Esclerosis múltiple y sus daños

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad Neurológica e Inmunológica Crónica que afecta al Sistema Nervioso Central y médula espinal.

Los nervios están cubiertos de una vaina aislante y protectora llamada MIELINA que favorece la rápida y correcta conducción de los impulsos nerviosos (eléctricos) a todo el cuerpo.

Cuando la vaina de mielina se daña (Desmielinización), la conducción se interrumpe, causando una diversidad de trastornos funcionales en la Movilidad y la Sensibilidad del cuerpo, siendo afectadas diversas regiones por lo que las manifestaciones son muy variables, según la zona afectada.

ESPECIALISTA: Neurología en Esclerosis Múltiple

CAUSAS:

Se desconocen las causas de la Esclerosis Múltiple, pero se cree es ocasionada por diferentes factores:

  1. Genéticos (Antecedentes familiares de Esclerosis Múltiple)
  2. Inmunológicos (El sistema inmunológico ataca por error al sistema nervioso)
  3. Ambientales (Infecciones virales, toxinas, solventes y estilos de vida)

PREVALENCIA:

La Esclerosis múltiple es más común 3 a 1 en las mujeres que, en el hombre, afecta entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

SINTOMATOLOGÍA Y SUS PORCENTAJES:

  • Fatiga 90%
  • Daños en la visión 15% (Ceguera, en uno o ambos ojos, dolor al mover los ojos, visión borrosa y/o doble)
  • Trastornos de la movilidad 91 % (Debilidad muscular progresiva al caminar, rigidez, desequilibrio, caídas)
  • Extremidades 70% (Entumecimiento, hormigueo, pérdida de sensibilidad, piquetes en la piel)
  • Daños cognitivos 50% (Demencia, daños en memoria y aprendizaje, falta de decisiones, cambios del ánimo)
  • Cambios de Personalidad 22 a 24% (Depresión, tristeza, desesperanza, ansiedad, irritabilidad, conflictos, cambios en la autoestima, desinterés, etc.)
  • Pérdida de control de esfínteres. 80%
  • Causas de mortalidad25 %

1.- Infecciones respiratorias

2.- Insuficiencia cardiaca

ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE:

No existen estudios específicos para el diagnóstico de Esclerosos Múltiple, por lo que se basa sobre todo en:

  1. Exploración física
  2. Antecedentes clínicos
  3. Resonancia magnética
  4. Punción lumbar

ASISTENCIA ORTOPÉDICA;

El tipo de equipo ortopédico específico para la asistencia de movilidad y reposo del paciente debe ser indicado exclusivamente por el médico especialista.

  • Silla de ruedas
  • Andadera
  • Bastones
  • Calzado ortopédico
  • Cama ajustable, con sistema de elevación

CUIDADOS:

  • Rehabilitación
  • Consultas médicas
  • Ejercicios
  • Evitar caídas, no obstáculos, calzado antiderrapante, no pisos mojados
  • Dieta sana y equilibrada (Indicada por nutriología)
  • Evitar la obesidad

PRONÓSTICO DE VIDA:

Es Igual a cualquier persona sin esclerosis múltiple

CUIDADOS ASISTENCIALES:

El 86 % de los enfermos requieren de ayuda para realizar su vida diaria. No debemos olvidar que el cuidador requerirá TAMBIÉN un porcentaje semejante de ayuda a fin de evitar el llamado Cuidador Quemado” que daña severamente su salud:

  • FÍSICA (Cansancio extremo, insomnio, dolores osteomusculares)
  • MENTAL (Estrés, depresión, ansiedad, cambios de humor, insomnio)
  • SOCIAL (aislamiento, pérdida de amistades y familiares, soledad)

Los cuidadores generalmente son familiares femeninos y el resto de la familia no aporta ayuda física ni económica.

