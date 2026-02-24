Más Información

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

Durante semanas, compartió imágenes de su novio con el rostro oculto. Aunque intentó mantener el misterio, sus seguidores ya habían descubierto de quién se trataba; ahora se confirmó que es Diego Bacter, músico de la banda mexicana de rock Porter.

Fue el intérprete quien publicó recientemente sus primeras fotografías juntos en Instagram. En las imágenes aparecen divirtiéndose, posando para la cámara con gestos chistosos y también en algunas polaroids donde ambos sonríen. Junto a las tiernas imágenes escribió: “Celebrar la Majia”, como al parecer llama cariñosamente a la cantante.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La pareja también fue vista en Miami, ciudad a la que Majo viajó para la gala de Premios Lo Nuestro, donde además se llevó el reconocimiento a Mejor Artista Femenina de Música Mexicana.

Lee también:

Este capítulo en su vida amorosa surge después de que en 2025 la cantante anunciara su separación de Gil Cerezo, vocalista de Kinky, con quien mantuvo una relación de casi cuatro años.

En febrero de este año, Majo ya había contado que estaba muy feliz en una nueva relación, aunque prefería mantenerla en privado. “Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo”, dijo durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX.

¿Quién es Diego Bacter?

Diego Bacter, cuyo nombre real es Diego Ranger, es músico y productor mexicano. Forma parte de Porter desde 2004, donde se desempeña como sintetizador, bajista y programador.

Lee también:

Además de su trabajo con la banda, también ha desarrollado proyectos en solitario. En Instagram se describe como Mixer, Producer & Sound Engineer, que destaca su experiencia en producción e ingeniería de sonido. Actualmente suma más de 15 mil seguidores y mantiene una actividad constante en redes.

Aunque ninguno ha dado detalles profundos sobre su historia de amor, ya compartieron escenario a inicios de febrero, cuando Majo apareció junto a Porter durante su show con entradas agotadas en el Auditorio Nacional.

“Queridos porter oficial (…) son pura magia y energía en el escenario”, escribió la cantante junto a videos y fotografías con la agrupación.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre. Foto: EFE/DEA / Tomada de TikTok @KeniaOs

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal. Foto: AFP/EFE

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal

Selena Gomez vacaciona en México y se deja ver con monokini strapless. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Selena Gomez vacaciona en México y se deja ver con monokini strapless

Nodal responde a críticas por “enamorarse a los 15 días” luego casarse: “Les subo tutorial para organizar su mayo”, dice. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Nodal responde a críticas por “enamorarse a los 15 días” y luego casarse: “Les subo tutorial para organizar su mayo”, dice

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian luce silueta ‘imposible’ en lencería negra y deslumbra a seguidores

[Publicidad]