Héctor Zamorano habló abiertamente del acoso sexual que sufrió durante la gira de "La Academia", cuando uno de los ejecutivos del proyecto, Sergio Segura, le pidió que entablaran relaciones sexuales, a lo que el joven cantante siempre se negó, pero eso no impidió que el mánager buscara la manera que los hosperadan en habitaciones contiguas.

El exacadémico murió este martes, 24 de febrero, como dio a conocer TV Azteca, televisora en la que se inició, cuando tenía 23 años y en la que participó, como parte de la primera generación de "La Academia".

Sin importar que Héctor fue el primer eliminado de la competencia, fue contemplado para la gira que emprendió la generación, al término del reality, en el 2003.

Fue en esa época en que Zamorano fue víctima de acoso sexual, como reveló en 2020, durante una transmisión en vivo con su excompañera -y ganadora de la primera generación- Miriam Montemayor, a la que confió que, en su momento, era muy joven y no supo como gestionar la situación, motivo por el que decidió no contárselo a nadie, pues recibió amenzas.

"Yo puedo contar cosas muy buenas del proyecto porque hay cosas muy buenas, pero voy a contar una que a mí me marcó, yo toda la gira estuve amenazado", dijo casuando la impresión de su compañera.

Explayándose, Héctor recordó cómo sucedieron los hechos y, sin trastabillar, dio a conocer el nombre de su acosador, Sergio Segura que, en su momento, fue representante de varios exacadémicos, como Nadia, Yahir y Víctor García.

"Me tenían amenazado y no podía yo decirles absolutamente nada, el señor Sergio Segura (QEPD), me decía de que si yo les decía algo a ustedes o a alguien de la empresa, podía hundirme con todo porque él quería que yo me acostara con él y nunca le dije que sí", contó.

El cantante recordó que, durante 60 fechas que ofrecieron en México, Estados Unidos y Centroamérica, Segura se habría cerciorado de que las habitaciones en que se hosperadan los dos quedaran siempre juntas.

"Y, toda la gira, estaba en la habitación junto a la mía, toda la gira", señaló.

Zamorano reconoció que experimentó mucho temor, ya que, como alto ejecutivo, sabía que el mánager podía acabar con su incipiente carrera, si así se lo proponía.

"¿Estás de acuerdo que..,?, a los 23 años, yo bien chavito, ahí..., pues tenía miedo, eran alto ejecutivos, tú lo sabes, tenían el poder, total y absoluto poder, claro que no podía yo decir nada".

En 2009, seis años después de esos acontecimientos, se dio a conocer la noticia de la muerte de Segura, la cual habría tenido lugar luego de que el ejecutivo sufiera un robo dentro de su casa; su cuerpo fue encontrado lacerado por un arma punzocortante.

El cantante también hizo alusión al deceso de Segura, al reconocer que, al enterarse de la noticia, experimentó una especie de trsiteza y shock, pero también de alivio.

"Aunque ya lo superé, hace muchísimos años, el día que me enteró de la muerte de Sergio, sentí entre tristeza y alivio, como agridulce, ¿sabes?, porque dije ´ya, se acabó esto´", precisó.

