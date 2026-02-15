Yahir mostró consternación por el fallecimiento de Leo Rosas, el joven cantante, de origen boliviano, que coacheó en una de las ediciones de "La voz México"; el cantante lo describió como un intérprete muy talentoso y un gran ser humano.

Fue a través de su cuenta de X, que Yahir mostró sorpresa por el deceso de Leo, quien perdió la vida a los 27 años.

"No puedo creer esto, le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a toda Bolivia, qué triste noticia..., talentoso, y tremenda persona mi Leo, descanse en paz", escribió el cantante.

En medios bolivianos, como es el caso de "La Razón", se informó que la noticia fue confirmada por personas cercanas a la familia Rosas, sin que ofrecieran ningún pormenor sobre la causa del deceso.

En nuestro país, Leo se dio a conocer en 2019, con su participación en la edición de "La voz México" de ese año; Belinda, Yahir y Lupillo Rivera fueron quienes apostaron por su talento, pero el joven que, por esos entonces tenía 20 años, se decantó por el exacadémico.

En su natal Santacruz, Leo cantaba desde que era un adolescente y, desde esa época, impresionó por su capacidad vocal, a tal grado que, cuando Juan Gabriel ofreció un concierto en su ciudad, en 2014, él estuvo encargado de abril el espectáculo.

Para el 2016, ya había viajado a nuestro país, en búsqueda de ampliar sus oportunidades pues, como dijo en "La Voz", México representaba una especie de "Hollywood latino". En ese año participó en un evento musical, titulado "Galería de las estrellas" pero, en realidad, fue hasta su llegada al reality que comenzó a ser reconocido.

De hecho, se convirtió en la primera persona de Bolivia en participar en la versión mexicana del programa.

Para su casting de "La voz México" interpretó el tema cubano "Contigo en la distancia", de César Portillo de la Luz.

Durante la competencia, también cantó "Todo se derrumbó", "Tu primera vez", "Ya no vives en mí", "Amiga mía" y "La locura", este último lo interpretó a dueto con su coach.

Pese a su talento, Rosas no llegó a la final, sino que se convirtió en el penúltimo compeditor del equipo de Yahir en aspirar a ganar el primer puesto del reality.

