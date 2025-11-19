El cantante Yahir atraviesa un complicado momento de salud, como lo dio a conocer tras compartir una fotografía en sus redes sociales.

El intérprete publicó en Instagram una imagen en la que aparece recostado en su cama, luciendo cansado, y añadió un mensaje contundente: "Ta malito… una intoxicación horrible".

Aunque no ha especificado qué tipo de intoxicación sufrió, parece que Yahir se está recuperando en casa, y no se han reportado complicaciones adicionales.

El cantante tampoco ha dado detalles sobre el tratamiento que está siguiendo ni si tomará algún descanso para recuperarse por completo.

A pesar de este contratiempo, Yahir continúa con varios proyectos en marcha. Además de su carrera musical, con éxitos como "Jugo de Voces", sigue participando en "Mentiras, el musical". En sus redes sociales, también ha mostrado su dedicación al ejercicio, compartiendo videos desde el gimnasio.

Siempre transparente respecto a su salud, Yahir había hablado años atrás de una intervención para retirar un tumor benigno de los senos paranasales, de la que se recuperó satisfactoriamente. Desde entonces, se había mantenido saludable.

