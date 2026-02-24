Rafael Amaya vuelve a la acción no solo por su regreso a la décima temporada de "El señor de los cielos", sino por que interpretará a "El Chapo" Guzmán en una nueva bioserie del narcotraficante; Amaya saltó de los personajes en telenovelas a los de las narcoseries, donde ya es un rostro conocido, aplaudido y también criticado.

Después de una ausencia intermitente en "El señor de los cielos", le dará vida una vez más, en la décima temporada, a Aurelio Casillas, un personaje ficticio basado en un hombre real, el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes.

Pero el inicio del actor dándole vida a personajes del mundo del narco, comenzó en 2008, cuando en “El cartel de los sapos” dio vida a José Vicente Peña, “El Cabo”, un personaje ligado a la estructura de un cártel colombiano en la serie basada en el libro de Andrés López López.

En 2011, en "La Reina del Sur", interpretó a Raymundo Dávila, “El Güero”, piloto y narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa. Su personaje es clave en la historia, pues su muerte marca el inicio del ascenso de Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo.

La cúspide del éxito llegó para él con el protagónico en "El señor de los cielos", junto con el actor Raúl Méndez, quien interpretó a Víctor Casilla, mejor conocido como "Chacorta", hermano de Aurelio, juntos hicieron de las primeras temporadas las mejores, según la opinión de los seguidores de la historia.

Lee también: ¿Por qué no habrá reencuentro entre Chacorta y Aurelio Casillas en la nueva temporada de "El Señor de los Cielos"?

Aurelio y Chacorta Casillas en la serie "El señor de los cielos".

En "Señora acero", en 2014, hizo un cameo como Aurelio Casillas, personaje que también apareció en la serie "El Chema", protagonizada en 2016 por Mauricio Ochmann.

En "Malverde: el santo patrón", Amaya no encarnó a un narcotraficante, pero sí a Teodoro Valenzuela, uno de los personajes antagónicos de la historia, un hacendado poderoso y ambicioso, representante de la clase privilegiada en Sinaloa, que abusa de su posición para explotar a los campesinos y proteger sus propios intereses económicos y políticos.

Hace unos días, anunció en sus redes sociales que será el protagonista y productor de la nueva serie sobre el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, la cual estará contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel y la vida que tuvo con el capo actualmente detenido en Estados Unidos.

Lee también: Peso Pluma recibe críticas en redes por guardar silencio tras la muerte de "El Mencho"

Amaya será uno de los productores ejecutivos del proyecto, así como Coronel y Maritza Ramos con el sello de Amaya Productions.

La evolución de Aurelio Casillas, personaje encarnado por el actor Rafael Amaya

El equipo creativo está en búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción aún sin título pero que ya divide opiniones en redes, pues muchos cuestionan la mala decisión de seguir haciendo narcoseries en México ante el panorama de violencia que se vive y que se ha recrudecido tras la muerte de Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho".

"El Mencho" era un capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la muerte del narco más buscado de México a manos del ejército provocó una estela de violencia en Jalisco, un estado del oeste del país donde matanzas y fosas clandestinas se han convertido en una constante.

rad