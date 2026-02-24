Más Información

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Rafael Amaya vuelve a la acción no solo por su regreso a la décima temporada de "El señor de los cielos", sino por que en una nueva bioserie del narcotraficante; Amaya saltó de los personajes en telenovelas a los de las narcoseries, donde ya es un rostro conocido, aplaudido y también criticado.

Después de una ausencia intermitente en "El señor de los cielos", le dará vida una vez más, en la , un personaje ficticio basado en un hombre real, el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes.

Pero el inicio del actor dándole vida a personajes del mundo del narco, comenzó en 2008, cuando en “El cartel de los sapos” dio vida a José Vicente Peña, “El Cabo”, un personaje ligado a la estructura de un cártel colombiano en la serie basada en el libro de Andrés López López.

En 2011, en "La Reina del Sur", interpretó a Raymundo Dávila, “El Güero”, piloto y narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa. Su personaje es clave en la historia, pues su muerte marca el inicio del ascenso de Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo.

La cúspide del éxito llegó para él con el protagónico en "El señor de los cielos", junto con el actor Raúl Méndez, quien interpretó a Víctor Casilla, mejor conocido como "Chacorta", hermano de Aurelio, juntos hicieron de las primeras temporadas las mejores, según la opinión de los seguidores de la historia.

Lee también:

Aurelio y Chacorta Casillas en la serie "El señor de los cielos".
Aurelio y Chacorta Casillas en la serie "El señor de los cielos".

En "Señora acero", en 2014, hizo un cameo como Aurelio Casillas, personaje que también apareció en la serie "El Chema", protagonizada en 2016 por Mauricio Ochmann.

En "Malverde: el santo patrón", Amaya no encarnó a un narcotraficante, pero sí a Teodoro Valenzuela, uno de los personajes antagónicos de la historia, un hacendado poderoso y ambicioso, representante de la clase privilegiada en Sinaloa, que abusa de su posición para explotar a los campesinos y proteger sus propios intereses económicos y políticos.

Hace unos días, anunció en sus redes sociales que será el protagonista y productor de la nueva serie sobre el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, la cual estará contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel y la vida que tuvo con el capo actualmente detenido en Estados Unidos.

Lee también:

Amaya será uno de los productores ejecutivos del proyecto, así como Coronel y Maritza Ramos con el sello de Amaya Productions.

La evolución de Aurelio Casillas, personaje encarnado por el actor Rafael Amaya
La evolución de Aurelio Casillas, personaje encarnado por el actor Rafael Amaya

El equipo creativo está en búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción aún sin título pero que ya divide opiniones en redes, pues muchos cuestionan la mala decisión de seguir haciendo narcoseries en México ante el panorama de violencia que se vive y que se ha recrudecido tras la muerte de.

"El Mencho" era un capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la muerte del narco más buscado de México a manos del ejército provocó una estela de violencia en Jalisco, un estado del oeste del país donde matanzas y fosas clandestinas se han convertido en una constante.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal. Foto: AFP/EFE

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal

Selena Gomez vacaciona en México y se deja ver con monokini strapless. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Selena Gomez vacaciona en México y se deja ver con monokini strapless

Nodal responde a críticas por “enamorarse a los 15 días” luego casarse: “Les subo tutorial para organizar su mayo”, dice. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Nodal responde a críticas por “enamorarse a los 15 días” y luego casarse: “Les subo tutorial para organizar su mayo”, dice

Ángela Aguilar queda en medio de una pelea entre Kunno y El Divo en La Casa de los Famosos 6. Esto sucedió. Foto: El divo de placetas- IG /Kunno-IG

Kunno explota en La Casa de los Famosos tras insulto sobre Ángela Aguilar: esto dijo “El Divo”. VIDEO

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian luce silueta ‘imposible’ en lencería negra y deslumbra a seguidores

[Publicidad]