Peso Pluma, cantante de corridos tumbados, originario de Zapopan, Jalisco, está recibiendo decenas de comentarios que critican su silencio tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho" , líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la temática de algunas de sus canciones que hablan del narcotráfico.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, se dio a conocer por cantar corridos tumbados, un subgénero que en algunos casos aborda temáticas relacionadas con el narcotráfico, el lujo, el poder y personajes del crimen organizado.

Sin embargo, no todas sus canciones son explícitamente “narcocorridos”, y en varios temas la narrativa es más aspiracional que biográfica. Algunos temas que han sido señalados por su contenido relacionado con ese mundo son:

"El Belicón" (con Raúl Vega) – Hace referencias a figuras del narcotráfico y menciona a "El Mayo".

"Siempre Pendientes" (con Luis R. Conriquez) – Incluye alusiones al Cártel de Sinaloa y a "El Mayo".

"El Gavilán" – Con narrativa típica de corrido bélico.

"PRC" (con Natanael Cano) – Habla de estilo de vida ligado al dinero, armas y poder.

"AMG" (con Natanael Cano y Gabito Ballesteros) – Hace referencia a lujos, camionetas y códigos asociados a ese entorno.

En sus letras se han identificado menciones a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, referencias dentro del estilo tradicional del corrido, con las que se alude a figuras conocidas del narcotráfico como símbolos de poder o jerarquía.

Peso Pluma ha dicho en entrevistas que muchas canciones forman parte de la tradición del corrido mexicano y no necesariamente representan posturas personales, sino narrativas propias del género.

Criticas a Peso Pluma

Después de que el domingo 22 de febrero el Ejército mexicano realizara un operativo que culminó con la muerte de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y luego de que esto desataran episodios de violencia en diferentes partes del país, en la más reciente publicación en Instagram de Peso Pluma, pueden leerse decenas de comentarios en contra del cantante.

Cibernautas piden que se deje de escuchar su música, la cual, fortalece la narcocultura que se vive en México.

"Por favor México, unirnos todos y dejar de consumir música, entretenimiento y figuras públicas que enaltece la narcocultura entendamos que nosotros como sociedad lo debemos erradicar por el bien de nuestras generaciones futuras". "A ver ve a cantar a Guadalajara ahorita wey, tanto que alabas a esas personas". "Muy callado ahorita ¿verdad?". "¿Se te murió tu patrón mijo? ¿Le vas a dedicar una rolita al nombre suyo?". "Pura narcocultura". "De los artistas "mexicanos" que no dicen ni pio con lo ocurrido en Jalisco. Y ya sabemos por qué", se lee.

Peso Pluma recibe críticas en su cuenta de Instagram.

El cantante Peso Pluma recibe críticas por fomentar la narcocultura con su música.

Hace unas semanas, el cantante anunció una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzará el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz".

El tour "Dinastía by Peso Pluma & Friends" promete "una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas", según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Hace unos días, las críticas señalaron a la marca deportiva Adidas, quien eligió al cantante como figura de promoción, algo que desató comentarios en contra en la misma cuenta de Instagram del cantante:

"Es curioso que patrocinen a un artista que hace apología a la violencia con su 'arte'".

Su fama internacional comenzó en 2022, después de colaborar con cantantes como Luis R. Conriquez, Natanael Cano y Eslabón Armado.

