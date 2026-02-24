Pancho "el Gallo" Elizalde fue una de las personas afectadas por los bloqueos en carreteras. El cantante se encontraba en un tramo que conecta a las ciudades de Molerlia y Guadalajara, por lo que tuvo que esperar más de 25 horas para poder continuar con su camino y, eso, porque un compañero de su staff llegó al punto en donde se encontraba para asistirlo.

El hermano menor de Valentín Elizalde documentó, a través de las redes sociales, su experiencia pues, como muchos otros, atestiguó como se difundieron un sinnúmero de noticias falsas que confundieron a la población, respecto a la situación real que ocurrirá en los 20 estados en que se desplegaron actos violentos, tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Elizalde contó que, a pesar de que fue testigo de dos tiroteos, que tuvieron lugar el domingo, 22 de febrero, en el momento en que grabó el video -23 de febrero-, la carretera estaba mucho más tranquila, debido a que contaba con la constante inspección de integrantes del ejército mexicano.

"Estamos esperando aquí que abran el camino, ojalá que no haya tiroteos, ayer hubo un tiroteo, gracias a Dios, todos salimos bien, sí está bien perro, (pero) no es lo que dicen, está tranquila la carretera, ojalá que esto se calme, el ejército vino, nos sentimo seguros, cómo no, vino dos veces ayer, todo en orden y esperemos que ahorita, el ejército, nos haga el favor de desbloquear acá", contó.

Además, dio a conocer que, luego de poco más de 25 horas de estar a la espera de que la carretera se abriera, tanto él, como su equipo y las otras personas inmovilizadas en sus vehículos, ya no tenían alimentos ni agua que beber.

"Aquí estamos nada más esperando que abran la carretera, porque sí hay mucha gente varada; no hay víveres, llevamos como unas 25 horas aquí".

Fue así que, luego de su llamado en redes, un conocido del "Gallo" le envió carnitas y refrescos para que pudiera alimentarse junto a su equipo.

Gallo Elizalde y su equipo, afectados por los bloqueos en la carretera que conecta a Morelia y Guadalajara. Foto: Instagram

Otro de sus compañeros, un hombre identificado con el nombre de Tiliberto, llegó rato después a la altura de la carretera, en la que se encontraba Elizalde y su staff, en dos camionetas en donde trasladó a su equipo a Cajititlán, localidad ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ya abordo del vehículo que los recogió, Elizalde recomendó a otras personas varadas, tomar la carretera libre, a la altura de Vistahermosa ya que, en ese tramo, no había tránsito, a diferencia de lo que ocurría en el carril que tenía frente suyo.

"Para toda la raza que viene de Morelia a Guadalajara, si pueden vénganse por la libre de Vistahermosa, por ahí váyanse, plebes, por aquí ya está tranquilo, de verdad, adelante van unos cuentos del staff también, atrás viene otro equipo de trabajo, quienes estén varados en la carretera, vénganse por este camino", sugirió.

Gallo Elizalde y su equipo, afectados por los bloqueos en la carretera que conecta a Morelia y Guadalajara. Foto: Instagram

