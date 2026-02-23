Eduardo Verástegui afirma que Donald Trump ha sido el mejor presidente de México, haciendo alusión a que, para él, la captura de "El Mencho" no se debe sólo a los trabajos de seguridad del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, sino que, a su parecer, el crédito por los hechos de ayer le pertenecen realmente a las autoridades estadounidenses.

El actor mexicano recurrió a su cuenta de X para dar su opinión sobre al abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", en Talapa, Jalisco.

En el post, Verástegui indicó que, desde su perspectiva, el resultado del operativo fue gracias a la cooperación bilateral de México y Estados Unidos, sugiriendo que, sin la participación de las autoridades de EU, tal vez las circunstancias habrían sido diferentes.

Luego de escribir que, para él, el mejor presidente que ha tenido nuestro país es Trump y, para explicar su planteamiento, escribió que no es sino hasta ahora, que el republicano ha tratado de involucrarse en el combate contra el narcotráfico en nuestro país, que se han visto resultados casi inmediatos, hecho que no había tenido lugar en las últimas décadas, cuando se agudizó la presencia de grupos criminales en nuestro país.

Verástegui cree que la movilización de la inteligencia militar mexicana se debe a las advertencias que Donald Trump ha hecho al gobierno de México, al solicitar que combata al narcotráfico, el que afirma que es responsable de la venta masiva de sustancias ilícitas como la cocaína, heroína, mentafetamina y fentanilo en su país.

"´El Mencho´fue abatido y, la pregunta no es menor, es inevitable, ¿por qué México tardó más de 25 años en intentar detenerlo...?, bastó presión internacional real para debilitar una una de las estructuras criminales más violentas del continente", escribió.

Para el actor, la cooperación bilateral entre EU y México, en términos de seguridad, es escencial; para él, ese trabajo conjunto no es ningún impulso al intervencionismo del país vecino a nuestro territorio, pues afirma que el deber de nuestro gobierno es salvaguardar a la población y, ni el miedo al poder de los grupos criminales, debe frenarlo a la hora de combatirlo.

"Cuando el crimen organizado se convierte en poder paralelo, no ocurre por casualidad, ocurre por corrupción, por colusión, por impunidad tolerada, por pactos que traicionan al pueblo. (...) Cuando Estados Unidos ejerce presión real contra los cárteles, algunos gritan “intervencionismo”, yo lo veo distinto".

"La cooperación firme entre naciones fuertes no debilita la soberanía, la fortalece, lo que debilita la soberanía es permitir que el crimen capture al Estado, que el miedo sustituya a la ley, que la política proteja lo que debería erradicar", ahondó.

Verástegui invita a oración masiva por México

A través de sus redes, el actor mexicano anunció que viajará a Jalisco, el sábado, 7 de marzo, en donde presidirá un evento masivo donde se rezará un rosario con motivo de los hechos violentos que tuvieron lugar en la entiendad y que, al poco tiempo, se desplegaron a 20 estados más de la República.

Ya entendieron por qué dije que el mejor presidente que México ha tenido es @realDonaldTrump.



Finalmente, le llegó su hora.

“El Mencho” fue abatido.

Y la pregunta no es menor. Es inevitable.

¿Por qué México tardó más de 25 años en intentar detenerlo… y bastó presión… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 22, 2026

