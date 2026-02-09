Más Información

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

desaprobó el de hacia y su actuación en el. El actor y productor mexicano le parece una exageración que la cantante usara el mote, que ya muchos han usado para describir al boricua, "san Benito" y le contesta con un tuit de contenido sensible.

Fue durante la tarde ayer, domingo 8 de febrero, que "la Trevi" compartió un tuit, a propósito de que faltaban muy pocas horas para que Benito Antonio Martínez Ocasio se presentara en el show de medio tiempo del evento deportivo.

Así como Katy Perry, la cantante de "Pelo suelto" se refirió al puertorriqueño como "san Benito", en un post en donde le expresó su apoyo:

"Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como debe de ser, @sanbenito, sé que vibraremos alto".

La forma en que se expresó la cantante causó la indignación de Verástegui, ya no sólo por ser un hombre sumamente religioso, sino porque ya previamente, el actor había mostrado lo inconforme que se encontraba por la decisión de la NFL de que el cantante estuviera a cargo del show intermedio, expresándose hacia él como "basura tóxica".

Tampoco hay que perder de vista que el actor mexicano ha mostrado, abiertamente, su apoyo a las políticas de Donald Trump, siendo un expreso simpatizante del Partido Republicano.

Eduardo no sólo contestó el tuit de Gloria, sino que, a poco de concluir su comentario, hizo un juego de palabras al ocultar la palabra "trata", en el verbo infinitivo "tratar"; trata, un delito que haría alusión al proceso legal que la cantante atravesó , hace décadas, cuando fue acusada de rapto y corrupción de menores, mismos cargos de los que fue exonerada en septiembre de 2024.

Esto fue lo que escribió:

No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del “conejito malo”. Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. ¿sanbenito? Por favor, Gloria, con todo respeto, deja de trata-r … de llamar la atención".

Eduardo Verástegui y uno de sus tuits, publicados el domingo 8 de febrero. Foto: X
Hasta el momento, la cantante no ha hecho ninguna réplica o comentario al respecto.

