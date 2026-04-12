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El futbol protagonizó los memes de esta semana y la decepción de los aficionados de dos grandes equipos fue el punto en común.
Primero fueron las Águilas del América durante los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. El saldo del enfrentamiento con Nashville fue un empate que no levantó ningún entusiasmo en el Geodis Park.
Van cuatro partidos consecutivos en los que el equipo no ve la victoria y esto, por supuesto, no le ha causado gracia a su afición: se van contra André Jardine y Santiago Baños. En cuanto acabó el partido el enojo contra las Águilas alcanzó la plataforma de X.
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Luego fue el turno del Cruz Azul. Aquí la cosa fue un poco peor porque vivió una derrota tremenda ante LAFC. Y si las Águilas llevan cuatro partidos sin ganar, el Cruz Azul no ha ganado desde hace cinco y ésta se convierte en su segunda derrota al hilo.
La caída anterior fue frente a los Tuzos del Pachuca en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Las respectivas aficiones del América y el Cruz Azul se tomaron estos partidos con iguales dosis de humor e indignación.
Con información de Nicolás Schiller Solti.
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