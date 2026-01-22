Más Información

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Aurelio Casillas regresará a la décima temporada de "", así lo confirmó el actor en un video, lo que ha emocionado a los fans tanto de la historia como a los fieles seguidores del actor mexicano.

La historia de Telemundo está inspirada en el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes; Amaya estuvo presente poco más de una década, desde la temporada uno que fue estrenada en 2013, hasta la temporada 9, en 2024.

"Así como lo oyen…Rafael Amaya regresa a las pantallas de Telemundo como Aurelio Casillas en la décima temporada de ¡ARRE!", se lee en el anuncio que acompaña el video.

El rol de Amaya como Aurelio Casillas lo catapultó a la fama internacional, lo consolidó como estrella de narcoseries con ratings récord para Telemundo; y problemas de salud que lo obligaron a pausar grabaciones antes de la temporada 8.

Sin embargo volvió para cerrar la temporada 9 con un adiós emotivo, y aunque la historia de la familia Casillas continuó con "Dinastía Casillas", Aurelio siempre se extrañó.

