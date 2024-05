Rafael Amaya le dio vida durante una década a Aurelio Casillas, el protagonista de la serie "El señor de los cielos", donde interpretó a un poderoso narcotraficante mexicano narcisista y sanguinario que se supo ganar el cariño del público.

De actuar en telenovelas mexicanas Amaya se logró posicionar tras tener una pequeña participación en la serie "La reina del sur" en 2011, encabezada por Kate del Castillo, donde la dio vida a "El Güero", y aunque sólo apareció en los primeros capítulos, dejó huella.

Dos años después fue seleccionado para interpretar a Casillas, originalmente iba a ser una miniserie sobre la vida y muerte del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El señor de los cielos", pero el éxito fue arrollador y actualmente se graba la novena y última temporada, pues Amaya se despide para siempre de Aurelio.

El actor de 47 años, dijo en entrevista para People lo agradecido que está con la serie y con Telemundo por esta aventura que también tuvo su lado negativo cuando tuvo que dejar de aparecer en la historia para recuperar su salud en la vida real.

Los cambios de Aurelio Casillas

Visualmente el cambio de Aurelio Casillas es evidente, la madurez y la transfomación física se fueron perfeccionando con el paso de los años y de las vivencias del personaje que a lo largo de la historia tuvo varias pérdidas: primero se quedó viudo, murió su hermano Chacorta, interpretado por Raúl Méndez,a sí como varios de sus hijos y de las mujeres que amaba.

En entrevista para EFE, Rafael Amaya aseguró que no tenía miedo de que lo "encasillaran" por darle vida a Aurelio Casillas, al contrario: "a mí me preocupa quedarme sin trabajo, cómo me va a preocupar tenerlo", afirmó.

Aurelio Casillas en las primeras temporadas de "El señor de los cielos". Foto: Telemundo

El originario de Hermosillo, Sonora desestimó hace algunos años el que varios le dijeran que se "iba a volver" como Aurelio Casillas.

"Yo le pongo mi energía al personaje. El personaje no me pasa su energía a mí", aseguró.

Compañeros de la serie, como Robinson Díaz, quien interpreta a "El Cabo", opina que ha contemplado una clara evolución tanto de Rafael Amaya como de Aurelio Casillas.

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en 2016 y 2017. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL.

"Hoy veo a un toro, hoy veo a un tipo con mucha fuerza actoral, con un compromiso actoral muy fuerte, entonces he visto su evolución también como actor", contó a People, y agregó: "Es un tipazo que le mete mucha fuerza a su interpretación, incluso te puedo decir a mí El señor de los cielos como Robinson me impresiona, me impacta mucho visualmente porque Rafa está muy fuerte, muy poderoso".

Iván Arana, quien interpreta a Ismael, uno de los hijos de Aurelio, coincide con que hay un antes y un después en el actor y en el personaje.

"Lo he sentido más aterrizado. La fama de repente te puede marear y me da mucho gusto que se haya encontrado… Lo veo como más centrado, más tranquilo", comentó a la publicación.

