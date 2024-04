Rafael Amaya le dice adiós a Aurelio Casillas y a "El señor de los cielos"

Rafael Amaya está listo para lo que viene, se despide de Aurelio Casillas, el narcotraficante protagonista de la serie "El señor de los cielos", a quien le dio vida desde 2013, durante nueve temporadas.

Amaya se despide del Casillas, el personaje que le dio fama mundial y que encabezó la serie más exitosa de la cadena Telemundo, atrás queda la personalidad de Aurelio que ante todo fue un superviviente, un hombre con un concepto del amor muy fracturado que aunque intentó salir del mundo del narco, le fue imposible, así lo contó Amaya en una reciente entrevista con EFE.

El actor de 47 años, que inició de la mano de Victor Casillas "Chacorta" (Raúl Méndez), Mónica Robles (Fernanda Castillo), y Rutila Casillas (Carmen Aub), se dice listo para cerrar este importante capítulo en su vida tras haber sucumbido a las adicciones por la vorágine del éxito de la serie.

“Él (Casillas) siempre estaba pregonando ‘Me voy a salir (del narcotráfico), voy a proteger a mi familia, quiero una familia’, y nunca lo hacía hasta que lo hizo y no le salió porque el mismo negocio lo jaló de regreso. Y se dio cuenta de que en todo eso había abandonado a su familia. Tenía muchos sentimientos encontrados y terminó quedándose en ese mundo que le hace tanto mal”, explicó.

“Yo he cambiado mi vida. Tengo nuevos hábitos. He aprendido a quererme por encima de todo”, dijo con orgullo el pasado mes de diciembre.

Amaya lleva nueve temporadas interpretando a Aurelio Casillas. (TELEMUNDO)

Rafael Amaya se despide de Aurelio Casillas

Aurelio Casillas, el "villano" de la historia que debía ser "odiado", en realidad fue el más amado, su personalidad y galanura conquistaron al público que quisiera un Aurelio Casillas para siempre, sin embargo, en entrevista con "People" en español, el actor reveló su próxima y definitiva despedida de la serie.

"Cerrar mi ciclo con esta novena temporada me llena de mucha satisfacción. Estoy lleno de orgullo por la evolución del personaje de Aurelio, así como de la serie durante los últimos once años", expresó.

Recientemente Amaya lanzó un corrido junto a los cantantes Tito Double P y Código FN que fusiona el género regional mexicano con el rap, tema que aparece en la novena temporada de la serie, y con lo que se despide de este proyecto y de Telemundo.

"Estoy listo para el nuevo capítulo en mi carrera", puntualizó, y ante las versiones desde hace meses de una despedida, confirmó: “Anticipo con mucho entusiasmo las oportunidades profesionales que están por venir".

Rafael Amaya en la primera temporada de "El señor de los cielos". Foto: Archivo.

Rafael Amaya dice adiós con agradecimiento y entre aplausos y elogios de sus fans, luego de que en 2019 hiciera una pausa en la serie y en su vida para cumplir un programa de rehabilitación.

"Necesitaba esa pausa, necesitaba ese crecimiento para poder ver la vida desde otra perspectiva”, explicó a "People" en 2021. “Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots", dijo entonces.

Rafael Amaya suma en su carrera artística telenovelas como "Sin pecado concebido", "Salomé", "Las vías del amor", "Mujeres asesinas", "La Reina del Sur" y "Señora Acero"; películas como "Amor letra por letra", "Meddling Mom" y "Oro y Polvo".

rad