Obsequian mini tesla a hijo de Kim Kardashian en su cumpleaños cinco

Psalm, el hijo más pequeño de Kim Kardashian, acaba de cumplir cinco años y, por su aniversario, su abuelita, Kris Jenner, decidió obsequiarle un mini tesla, igual al que maneja su madre que desde hace meses presume su nuevo vehículo, valuado en alrededor de 100 mil dólares.

No es una novedad que las fiestas de cumpleaños de las y los hijos de las Kardashian rompan con todos los moldes de una característica celebración final, pues sus madres hacen todo lo posible para inmortalizar cada que sus pequeños dan una vuelta al sol.

El cumpleaños de Pslam (que tuvo lugar el jueves pasado) no podía ser la excepción, por ello, Kim le organizó una fiesta temática de la más reciente película de "Cazafantasmas", llena de chalecos para combatir seres del más allá y caramelos verdes, alusivos al ectoplasma que proviene de los fantasmas y seres extraterrenales con los que Peter, Raymond y Egon se enfrentan.

Lee también: Kim Kardashian revela sus hábitos poco convencionales

Y aunque la fiesta de Psalm -celebrada este sábado- ha dado mucho de qué hablar, el regalo que su abuela Kris le entregó es el protagonista de la víspera, pues le obsequió un Tesla Cybertruck a pequeña escala, el cual luce igual al automóvil que Kim ha estado presumiendo desde hace unos meses en las calles de Malibú.

Kim Kardashian desciende de su Tesla Cybertruck. Foto: Instagram

Kim agradeció a su madre por haber dado a a Psalm "el regalo más genial", a la vez de que se mostrara nostálgica de que su hijo menor ya no es un bebé.

La estrella de reality shows describió al menor como su "dulce, inteligente, tonto e independiente bebé".

"!No puedo expresar lo bendecida que me siento por ser tu mamá! Tu energía tranquila es muy apreciada en nuestra casa jajaja. ¡Demuestras que puedes ser Hulk, el Hombre Araña o un arqueólogo cualquier día de la semana! ¡Nunca he conocido a alguien que duerma más que tú y un día te mostraré el álbum de fotos completo que hice de tus sueños! Te amo mucho siempre y para siempre", fue otras de las palabras que le dedicó.

Lee también: ¿Cómo surgió la enemistad entre Kourtney y Kim Kardashian?

El mini tesla que ahora le pertenece ya fue puesto sobre ruedas, pues Kim compartió un video, en su historia de Instagram, en la que Psalm aparece conduciendo el automóvil de juguete, en compañía de su hermano mayor Saint, de ocho años.

Kim tiene además dos hijas, producto del matrimonio que sostuvo con Kanye West; North (10) y Chicago (6).

El obsequio que hizo Kris a su nieto tiene lugar sólo unos días después de que, en un adelanto de la nueva temporada de "Las Kardashians", la matriarca de la familia diera a conocer que le fue descubierto un quiste y un pequeño tumor.

Kris Jenner y su nieto de cinco años, Psalm. Foto: Instagram

Lee también: Kim Kardashian corrige a su hijo, tras hacer una seña obscena a los paparazzis

En el tráiler, Jenner no da a conocer más detalles sobre su estado de salud, pero la reacción de algunas de sus hijas sí es evidenciada, luego de que Kendall abrace a Kylie, quien llora desconsolada luego de enterarse de la noticia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc