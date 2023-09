¿Cómo surgió la enemistad entre Kourtney y Kim Kardashian?

La distancia que Kourney Kardashian ha marcado con su familia y, más específicamente, con Kim ha sido notable en las últimas temporadas del reality show de la familia, sin embargo, las diferencias que existen entre las hermanas quedaron evidenciadas en la nueva temporada de "The Kardashians", pues a sólo unas horas de que se estrenase su cuarta temporada, se han convertido en tendencia, pero ¿cómo fue que comenzaron los problemas entre ellas?

Desde que la familia se dio a conocer con el estreno de "Keeping up with the Kardashians" en 2006, la fama que adquirieron las hermanas ha sido asociada con la atención que el público puso en Kim, que fue la primera de las hermanas que comenzó a relacionarse con figuras de la vida pública, como fue el caso de Paris Hilton, sin embargo, con los años, la audiencia comenzó a interesarse por la vida de Kourtney y Khloé y, más adelante, de sus medias hermanas Kylie y Kendall Jenner.

Y aunque con los años cada una de las integrantes de la familia se ha hecho de sus propios fans, Kim K no dejó de repetir que ella fue la responsable de que consiguieran una carrera y un lugar dentro del mundo de la televisión, situación que ha irritado a Kourtney que, desde que comenzaron a grabar el relaity show, se mostró con un perfil mucho más bajo que sus otras hermanas.

Las diferencias entre Kim y Kourt siempre existieron, sólo que en un inicio parecían quedarse en el plano de lo superficial pues, a lo sumo, peleaban por ropa o decisiones empresariales, cuando todavía era copropietarias de la marcha de ropa Dash, descontinuada años atrás.

No fue hasta que pasaron los años, cuando Kourtney comenzó a ver a una terapeuta, y confrontó a Kim, expresándole que le hería que la hiciera sentir como si tuviera menos valor por no haber emprendido una empresa por sí sola, como en esos entonces, ya lo había hecho el resto de la familia. Otras de sus quejas tuvo relación con que Kim siempre sea puesta como el centro de atención, mientras que Kourt, Khloé, Kendalla y Kylie quedan en segundo plano.

Eso llevó a que protagonizaran un pleito en el que ambas se agredieron físicamente y, por más que hablaron, nunca llegaron a un punto en común que pudiera conciliar las heridas que llevaban tiempo abiertas, las cuales se intensificaron a poco tiempo de que Kourtney se casa con Travis Barker, baterista de Blink-182, ya que la recién casada llegó a decir que Kim no se sintió feliz por ella por finalmente haber encontrado el amor y que, en cambio, produjo un ambiente muy tenso en la ceremonia nupcial, después de que se quejase de cada detalle.

Pero no bastó con esto, sino que estalló contra Kim, cuando esta aceptó convertirse en la directora creativa de Dolce & Gabanna, firma de moda que se había encargado de confeccionar el vestido de bodas de Kourtney y, de este modo, sintió que Kim trataba de robarle el protagonista que finalmente había obtenido, luego de años de vivir a su sombra.

Cada una, segura de su postura, trató de convencer a la otra de sus puntos, sin embargo, al día de hoy no han llegado a una verdadera reconciliación, pues en el primer capítulo de esta temporada de "The Kardashians", Kourtney la llamó "bruja", mientras que Kim aseguró que ni sus propios hijos y amigos podían lidiar más con su actitud, por lo que tenían un grupo de WhatsApp en el que no estaba incluida y a través del que se quejan de ella, pues aseguran que desde que comenzó su relación con Barker cambió por completo.

