Tras publicación de "Las señoras del narco", Sergio Mayer invita a Anabel Hernández a que lo denuncie

El nombre de Sergio Mayer está envuelto en polémica una vez más, ya no sólo por las diferencias que existe entre él y las y los Garibaldi, sino por la publicación de "Las señoras del Narco", de Anabel Hernández, investigación periodística donde es mencionado presuntamente por haber trabajado para Édgar Valdez Villareal "la Barbie", por lo que el actor le envía un mensaje a la autora, pidiéndole que presente prueba y no testimonios, del mismo modo que la invitó a hacer una denuncia en su contra si está segura de todo lo que presenta en su libro.

Con su participación en "La casa de los famosos México", el exdiputado volvió a llamar la atención del público, granjeándose su reconocimiento, sin embargo, a poco tiempo de que este proyecto concluyese, la reputación de Mayer es puesta en entre dicho. En principio, por los comentarios que Karla Llanos, Paty Manterola y Chaly López han hecho acerca de las malas actitudes que tuvo durante las pláticas que tenían como objetivo el reencuentro de Garibaldi y, más adelante, por lo que se dice de él en el nuevo libro de Anabel Hernández.

De acuerdo a la información que se ha filtrado de "Las señoras del Narco", el exGaribaldi -supuestamente- habría tenido nexos con Valdez Villareal, preso en el Penal del Altiplano por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, debido a que presumiblemente Mayer habría recibido 10 mil dólares por cada mujer que le presentaba a mujeres a "la Barbie".

Estas declaraciones fueron hechas por una mujer, identificada con el nombre de Celeste, en unos audios que la escritora mostró en la conferencia de prensa en la que presentó su obra el día de ayer, miércoles 27 de septiembre.

Otra de las acusaciones que se hacen en el libro asegura que "la Barbie" le pidió al actor que se encargara de producir, junto con Alexis Ayala, una película acerca de su vida, información que supuestamente fue proporcionada por Armando González, "el Muñeco", quien trabajó para Mayer, cuando este producía el espectáculo "Sólo para mujeres".

En la presentación, Hernández declaró que el papel que habría fungido con "la Barbie" era la de "una especia de proxeneta".

El actor no se ha quedado callado ante estos dichos y se defendió durante la conferencia de prensa en la que presentó el reality show de su familia. Sergio expresó que a la periodista ya se le ha hecho costumbre hablar de él en sus libros, a pesar de que son titulados como "Las señoras del narco", por lo que dijo que ya no le sorprende que su nombre aparezca en esta investigación, la que además consideró que fue realizada sólo a base de testimonios y no de pruebas que verdaderamente puedan comprobar lo que ahí se dice.

"Creo que me ha mencionado en todos sus libros y aquí estoy ¿eh? siempre dando la cara", expresó. "Siempre yo he invitado a que, más que una declaración, haya elementos".

Mayer indicó que Anabel nunca lo ha buscado para conocer su versión de los hechos: "A mí ella como periodista nunca me ha buscado, me ha mencionado en todos sus libros, primero es una cosa, luego es otra y habla de investigaciones y yo nunca he visto ni he sido requerido", señaló y preciso: "Una cosa es que mi nombre aparezca en algunas investigaciones y otra cosa es que haya investigaciones en mi contra, eso es una gran diferencia", precisó.

También dijo que antes, las investigaciones de la periodista eran motivo de que otras colegas, como Carmen Aristegui, hablaran de su obra, mientras que ahora son comunicadores como Gustavo Adolfo Infante los que se interesan en hablar de su trabajo.

Y finalmente le envió la invitación a Hernández de que lo denunciara, asegurando que cuando una persona tiene conocimiento de que otra ha cometido faltas, tiene la obligación moral de hacerlo del conocimiento de las autoridades.

"Aquí estoy, la invito a que presente las evidencias, porque cuando tú te enteras de que hay alguna irregularidad y alguien está cometiendo un ilícito, tienes la obligación de presentar una denuncia, entonces yo la invitó a que presente una denuncia; si sabe algo de mí y tiene elementos, tiene la obligación moral y social de presentarlos, aquí estoy frente a todas estas cámaras invitándole a que me denuncie", dijo.

