¿Qué ver?: “Búsqueda implacable”, el filme donde Liam Neeson se empodera como papá

Bryan Mills es un agente jubilado de la CIA y las Fuerzas Especiales… o al menos lo era, hasta que sucede algo que lo obliga a poner a prueba todo su conocimiento y experiencia en el combate cuerpo a cuerpo: su hija de 17 años, Kim, es secuestrada y dispone de muy pocas horas para encontrarla.

Mills es el protagonista de la cinta “Búsqueda implacable”, y uno de los papás más aguerridos que nos ha dejado el cine, a quien recordamos hoy, de camino a los festejos por el Día del Padre.

Interpretado por el siempre querido Liam Neeson, Mills nos regaló una de las escenas más emblemáticas del cine de acción cuando, después de llegar al departamento del que fue robada su hija, el exagente encuentra el celular de la joven y habla con uno de sus captores:

“No sé quién es usted, no sé qué es lo que quiere pero, si está buscando dinero le advierto que no tengo mucho pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes.

“Si dejan ir a mi hija ahora ese será el final, no los buscaré, no los perseguiré pero si no lo hacen yo los buscaré, los voy a encontrar y los mataré”.

Esas líneas son apenas el preámbulo para lo que vendrá pues, como bien mencionó el protagonista, hará todo, TODO lo que pueda por recuperarla. ¿Lo logrará?

Este filme está disponible actualmente en la plataforma Star+, así como sus dos secuelas.