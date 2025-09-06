Más Información

Fin de semana cultural: “Por donde pasa la luna”, concierto en honor al Año de la Mujer Indígena

Historias de ciencia para la gente

“Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro

Periodismo cultural, ¿cómo sobreviven 5 proyectos independientes?

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Los fans de, extrañan al actor en las nuevas aventuras de la familia Casillas, sin embargo, el actor de 48 años se despidió definitivamente del personaje en 2024 y en su nuevo camino musical reapareció en un concierto de uno de sus ídolos, Marco Antonio Solís, "El Buki".

Amaya, que tras despedirse de la exitosa serie donde encarnó al narcotraficante Aurelio Casillas, se ha dedicado a, vivió un emotivo momento al conocer, por fin en persona a "El Buki", quien además de intercambiar unas palabras con él, lo ovacionó durante su concierto en Ontario, Canadá.

"Es uno de los actores más importantes de México diría yo, este hombre ha hecho un papel increíble muy importante en una de las series más importantes que se han transmitido El señor de los cielos", dijo el cantante mientras el público opacó su voz con los aplausos y los gritos dedicados para el actor, quien se encontraba en primera fila.

Amaya agradeció de pie a Marco Antonio estalló en la ovación.

@rafaelamaya0ficial #rafaelamayanuñez #truchaconlacarrucha🇲🇽💯 #fyp #arreconlaquebarre🤠 #señordeloscielos🔥💎💯 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #ESDLC ♬ sonido original - Rafael Amaya Núñez☑️

Rafael Amaya agradece la buena suerte que le trajo "El Buki"

En su encuentro con Marco Antonio Solís, "El Buki", Rafael Amaya le agradeció por haber sido su amuleto de la buena suerte, ya que en la telenovela de 2001 "Salomé", cantó el tema principal de la historia "Si no te hubieras ido", y desde entonces, la buena racha de Amaya comenzó.

"Salomé fue protagonizada por Edith González y Guy Ecker junto con la primera actriz María Rubio, Sebastián Ligarde, Roberto Vander, Alejandra Procuna y Roberto Palazuelos en los roles antagónicos.

"El Buki" le regresó los halagos, y le dijo que es gracias a quienes escuchan su música, que su trabajo tiene sentido.

