“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

En su, ahonda en laque padeció cuando era . Si bien, la actriz reconoce que es un transtorno que ya padecía, este se agudizó con su participación en la serie "Married... with childrens", pues su personaje demandaba que siempre estuviera muy delgada.

Este martes, 3 de febrero, la actriz publicó "You " ("Tú con los ojos tristes"), obra autobiográfica a través de la que narra algunos de los pasajes más complicados de su vida, entre ellos, la época de su juventud.

A sus 16 años (en 1987), Christina recibió la invitación de participar en la serie pero, como confiesa en su libro, luego de leer el guión, se negó rotundamente a participar en un show que, a su parecer, esa "lascivo" y "una basura".

"Leí el guión y me pareció una basura", escribe.

Su papel, Kelly, era la primogénita de los Bundy y, sus principales características, era la de perpeturar el estigma de la joven rubia, con ideas vacías y con intereses superfluos, como los de interesarse en jóvenes que no la buscaban por su valor, sino por su apariencia.

Fue así que rechazó el trabajo y, aunque fue tajante con su respuesta, sólo un poco después, fue vuelta a convocar por los creadores de la serie de Fox.

"Para mí y mi madre, parecía un montón de humor escatológico mal escrito, el piloto del programa incluía a otra chica, porque lo rechacé, pero simplemente no funcionó, así que volvieron a mí, el director me envió un VHS con el piloto; mi madre y yo lo vimos a regañadientes y, entonces, mientras lo mirábamos, nos dimos cuenta de que no parábamos de reír".

Al participar en la serie, que resultó un gran éxito, acumulando 11 temporadas, la joven experimentó un gran estrés, ya que su personaje reproducía los estereotipos de la "adolescenta perfecta estadounidense" y, eso, incluía una extrema delgadez.

Applegate reconoce que, antes de participar en el programa, ya atravesaba trastornos alimentarios; padecía dismorfia corporal y anorexia, la cual aumentó, en su búsqueda de mantenerse delgada.

"Me metí en un lío con ese personaje porque tenía que estar delgada, tenía una visión específica de la ropa que querían que usara y, para suar esa ropa -con la que se notaba si comía algo tan pequeño como una uva, tuve que ahondar aún más en mi trastorno alimentario.

Fue entonces que la actriz decidió reducir la porción de alimentos que consumía al día, paulatinamente, lo que la llevó a ser talla cero; el ejercicio que hacía también era excesivo.

"Trabajé mucho mi cuerpo, pero nunca estaba satisfecha, siempre buscando lo inalcanzable, maltratando mi cuerpo en una búsqueda de la perfección tan dañina como cualquier adicción".

"Si iba a comer algo tan enorme como un bagel, digamos, lo sacaba y me comía la mitad, o la mitad de la mitad, esa era mi ingesta de comida para todo un día, a veces me castigaba y no comía nada, era talla 0y los diseñadores de vestuario de 'Casados ​​con hijos' a menudo tenían que ajustarme la ropa, estaba en los huesos", ahondó.

La actriz precisó que, a pesar de que la presión social de la época y las exigencias de su personaje la llevaron a realizar prácticas dañinas, no responsabiliza a la producción por su transtorno, pues dijo ser consciente que su padecimiento estaba ahí desde tiempo atrás, movivado por sus problemas de confianza.

melc

