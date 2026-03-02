Más Información

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

La revista "People" tuvo acceso al de , fallecido el pasado 19 de febrero, en el que se revela que su deceso se debió a una insuficiencia respiratoria.

Si bien, el había sido diagnosticado con (ELA), desde abril del 2025, esa no fue la casua directa de su fallecimiento, como dio a conocer la revista de entretenimiento.

En el documento se precisa que la esclerosis fue una causa subyacente de su muerte, pues como explica Clínica Mayo, en su página web, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva, que afecta la actividad de las células nerviosas, provocando una eventual .

Lee también:

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EU, la debilidad muscular puede produción hipoventilación, es decir, respiraciones superficiales que, a su vez, provocan una acumulación de dióxido de carbono, que da lugar a una baja oxigenación.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia, compuesta por su esposa, Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Breatrice y Georgia Geraldine, de 15 y 13 años, respectivamente.

En el comunicado de muerte, se indicó que, durante la última etapa de vida de Dane, el actor lo pasó acompañado de su círculo más cercano.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermsoas hijas, quienes eran el centro de su vida".

Lee también:

Para la fecha de su fallecimiento, ya era de conocimiento público, que el actor padecía ELA, pues el lo dio a conocer abiertamente, en la primavera del año pasado.

Pidiendo respeto y discreción, por la circunstancia que atravesaba, Dane también se dijo entusiasta de que, para ese entonces, la enfermedad no lo tuviera incapacitado de desenvolverse en los sets; estaba a poco de volver al plató de "Euphoria", para filmar la tercera temporada y, sólo unos días después de hablar de su diagnóstico, apareció en la serie "Brilliant Minds", donde da vida a un bombero con ELA.

El actor tomó este rol ya que, desde que conoció que parecía la enfermedad, se comprometió a difundir información acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, para que estuviera al alcance de otras personas que también la adolecían.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]