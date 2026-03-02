La revista "People" tuvo acceso al certificado de defunción de Eric Dane, fallecido el pasado 19 de febrero, en el que se revela que su deceso se debió a una insuficiencia respiratoria.

Si bien, el actor de "Grey´s Anatomy" había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), desde abril del 2025, esa no fue la casua directa de su fallecimiento, como dio a conocer la revista de entretenimiento.

En el documento se precisa que la esclerosis fue una causa subyacente de su muerte, pues como explica Clínica Mayo, en su página web, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva, que afecta la actividad de las células nerviosas, provocando una eventual parálisis muscular.

Lee también: Muere Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria", a los 53 años de edad

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EU, la debilidad muscular puede produción hipoventilación, es decir, respiraciones superficiales que, a su vez, provocan una acumulación de dióxido de carbono, que da lugar a una baja oxigenación.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia, compuesta por su esposa, Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Breatrice y Georgia Geraldine, de 15 y 13 años, respectivamente.

En el comunicado de muerte, se indicó que, durante la última etapa de vida de Dane, el actor lo pasó acompañado de su círculo más cercano.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermsoas hijas, quienes eran el centro de su vida".

Lee también: El actor Eric Dane recibe homenaje en el último capítulo de "Grey's Anatomy"

Para la fecha de su fallecimiento, ya era de conocimiento público, que el actor padecía ELA, pues el lo dio a conocer abiertamente, en la primavera del año pasado.

Pidiendo respeto y discreción, por la circunstancia que atravesaba, Dane también se dijo entusiasta de que, para ese entonces, la enfermedad no lo tuviera incapacitado de desenvolverse en los sets; estaba a poco de volver al plató de "Euphoria", para filmar la tercera temporada y, sólo unos días después de hablar de su diagnóstico, apareció en la serie "Brilliant Minds", donde da vida a un bombero con ELA.

El actor tomó este rol ya que, desde que conoció que parecía la enfermedad, se comprometió a difundir información acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, para que estuviera al alcance de otras personas que también la adolecían.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc