Más Información

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

El silencioso terror de las puertas

se defiende de aquellas personas que han descrito su como "preocupante" pues, si bien, la cantante no aborda de forma directa las críticas que recibe, es tajante al indicar que no dejará que la gente siga deshumanizándola e hiriéndola con sus comentarios.

En los últimos años, el cambio de apariencia de laha sido notorio y, si bien, desde hacía un par de años, ya había quienes habían convertido su aspecto físico en tema de conversación, no fue sino hasta que su progenitor falleció, en julio de 2025, que el debate se recrudeció.

En cuestión de meses, Kelly lució aún más delgada, por lo que mucho se especuló de un presunto uso de Ozempic, el medicamento que, en su momento, su madre Sharon utilizó -como lo hacen otros artistas-, en búsqueda de perder peso de forma casi inmediata.

Lee también:

También hubo quien salió en su defensa, aseverando que la muerte de su padre la había afectado tan hondamente, que el duelo que atravesaba era probablemente lo que había producido su pérdida de peso.

Y, este sábado -28 de febrero-, durante su presencia en los 46° Brit Awards, en donde, junto a su madre, recibió el Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award), que obtuvo su padre, de forma póstuma, su delgadez no pasó desapercibida.

Los comentarios, varios de ellos peyorativos e hirientes, causaron que Kelly recuerriera a su cuenta de Instagram, para compartir un mensaje contundente; no está dispuesta a permitir que se sigan alimentando las especulaciones y que se genere polémica, a costas de su dolor, pues aunque, en ningún momento se refirió a su peso, directamente, sí expresó que está atravesando el momento más complicado de su vida.

Kelly y Joan Osbourne en su aparición en los Brit Awards 2026. Fotos: AP / Scott A. Garfitt
Kelly y Joan Osbourne en su aparición en los Brit Awards 2026. Fotos: AP / Scott A. Garfitt

Lee también:

"Hay un tipo especial de crueldad en dañar a alguien que, claramente, está pasando por algo, pateándome mientras estoy abajo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor", escribió.

Para la cantante, aquellos usuarios que emiten comentarios acerca de ella, sin siquiera conocerla, no demuestran más que la poca empatía que existe entre unos y otros.

"Nada de eso demuestra fuerza, sólo revela una profunda ausencia de compasión y carácter, actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida, ni siquiera debería tener que defenderme, pero no me sentaré aquí y permitiré que me deshumanicen de esa manera".

Kelly Osbourne y el mensaje que publicó en sus redes, poco después de su aparición en los Brit Awards 2026, este sábado 28 de febrero. Foto: Instagram
Kelly Osbourne y el mensaje que publicó en sus redes, poco después de su aparición en los Brit Awards 2026, este sábado 28 de febrero. Foto: Instagram
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]