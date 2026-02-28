Kelly Osbourne junto con su madre, Sharon, tuvieron una apariciación especial en los Brit Awards, donde Ozzy -su padre-, fue reconocido postúmamente y, si bien, la presencia de ambas fue apaludida por los presentes, en redes se especuló, una vez más, acerca del estado de salud de la joven pues, muestran preocupación por su notable pérdida de peso.

Durante la entrega de la 46° edición de los Brit Awards, Ozzy Osbourne, "el príncipe de las tinieblas" y el líder de Black Sabbath (1948 - 2025), fue homenajeado, con un número musical en que Robbie Williams se encargó de interpretar el clásico de la banda de heavy metal "No more tears".

Pero eso no fue todo, sino que la hija y esposa de Ozzy, Kelly y Sharon, respectivamente, subieron al escenario del Co-op Live Arena, de Manchester, para recibir el Lifetime Achievement Award, un reconocimiento póstumo al músico.

Tras recibir el galardón, instantáneamente, el nombre de Kelly, quien se diera a conocer mediáticamente por su participación en "The Osbournes", cuando apenas era una adolescente, se hizo tendencia, esto debido por su evidente pérdida de peso.

Las opiniones se han dividido, mientras hay quienes piensan que su pérdida de peso se debe al luto que atraviesa desde la muerte de su padre, hay otras personas que afirman que se trata del presunto abuso de Ozempic, un fármaco para tratar la diabetes y que, en los últimos años, es utilizado para bajar de peso.

Pese a que en abril de 2024, Kelly negó que su pérdida de peso se debiera al usó del medicamento y, en cambio, señalara que se trataba de un cambio radical de hábitos, derivado de la diabetes gestacional, producida por su embarazo, en redes sociales han mostrado cierta incredulidad.

Hace sólo un mes, la cantante recurrió a sus redes para mostrar descontento de que, en la actualidad -y luego de varios años en que su aspecto físico ha sido objeto de señalamientos- siga siendo cuestionada por cómo luce.

"¿Qué es lo que esperan de mí?, ¿Cómo esperan que luzca ahora mismo?, El hecho de que esté fuera de la cama y enfrente mi vida y esté intentando, debería ser más que suficiente, mi vida está completamente patas arriba, pPor qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien en mi vida?, estos comentarios no ayudan a nadie".

